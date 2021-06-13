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Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, кому проще всего найти работу в пандемию

Текст: Евгения Думанская
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

С начала пандемии коронавируса резко вырос спрос на неквалифицированный труд, рассказал президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Он отметил, что структура этого рынка продолжает меняться, в частности, из-за того, что сократилось количество мигрантов. Сейчас работодатели в сфере строительства конкурируют за квалифицированных строителей, серьезно возрос спрос на курьеров и водителей.

В некоторых сферах, таких как туризм и развлечения, пандемия повлекла снижение активности, но она компенсировалась в других сферах: медицине, IT, строительстве, производстве, доставке.

"По данным SuperJob, на учет в качестве безработных встает 35-36% от реальных безработных, ищущих работу. На это есть разные причины. Квалифицированные специалисты достаточно быстро находят работу и вообще никогда не встают на учет", - рассказал Захаров в беседе с ТАСС.

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Неквалифицированные работники делятся на разные категории - одни периодически находят себе место или трудятся постоянно, другие относятся к "тотально безработным".

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Экономика Работа Пандемия коронавируса COVID-19 Рынок труда

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