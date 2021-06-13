Форум "Россия - страна возможностей" переносится из-за COVID-19

Запланированный на конец июня форум "Россия - страна возможностей" переносится на более поздний срок из-за усиления антиковидных мер, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

"Во исполнение распоряжений правительства Москвы, в связи с отменой общегородских праздников, в том числе школьных выпускных, и в целях заботы об участниках оргкомитетом форума "Россия - страна возможностей" принято решение о переносе мероприятия до момента стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции", - приводит агентство текст сообщения.

Напомним, форум должен был состояться в Москве 25-27 июня. С такой инициативой выступил в марте на встрече президента РФ Владимира Путина с наблюдательным советом платформы финалист "Голоса" Василий Пасечник. Глава государства поддержал идею при условии, что эпидситуация позволит провести массовое мероприятие.