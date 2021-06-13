Гинцбург рассказал о российских мутациях коронавируса

В России, в том числе в Москве, циркулируют оригинальные мутации коронавируса. Об этом РИА Новости заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем", - уточнил специалист.

Ранее заместитель директора центра имени Гамалеи Денис Логунов в ходе общения с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в Москве могли появиться новые специфические штаммы коронавируса.