Кустурица и Бикович: Россия - страна радости

МИД РФ провел глобальную акцию "Россия - это". Необычный вопрос в преддверии Дня России был задан и сербским друзьям нашей страны. Тем, кто душой и сердцем близок нашей Родине!

Всемирно известный кинорежиссер Эмир Кустурица отметил, что "Россия - страна, о которой давно сказано, что она единственная граничит с Богом". "Россия - страна радости, силы, мощи, большой жертвенности и огромной культуры," - констатировал он.

Для актера Милоша Биковича "Россия - радость". "Россия для меня - красота, - поделился серб. - Россия для меня - глубина и высота. Россия для меня - парадоксальное сочетание несочетаемого, как близкий - казалось бы, рукой подать, но все же недосягаемый горизонт".