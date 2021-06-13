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Рубрика: В мире

Лидеры стран G7 обсудили причины возникновения коронавируса

На саммите в Карбис-Бэй лидеры стран Группы семи (G7) обсудили причины возникновения коронавируса нового типа. Об этом сообщило агентство PA, ссылаясь на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, который также принимал участие в этой встрече.

Фото: TOBY MELVILLE / POOL / AFP
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По его словам, обсуждались различные версии происхождения нового вируса SARS-CoV-2. "Мы должны перейти ко второму этапу, чтобы на самом деле установить происхождение", - цитирует ТАСС Гебрейесуса. Он отметил, что почти 3,75 миллиона человек в мире скончались от COVID-19. Выяснить происхождение вируса важно, чтобы не допустить повторения пандемии, подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о попытках стран Запада политизировать вопрос происхождения коронавируса. Он призвал все страны обсуждать эту тему на площадке ВОЗ.

В мире Европа Великобритания Международные организации ВОЗ Саммиты G7 Пандемия коронавируса COVID-19

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