Минкультуры переводит музеи и театры в режим выходного дня

Подведомственные министерству культуры РФ учреждения в период длинных июньских выходных будут работать по режиму выходного дня. Об этом сообщает ведомство со ссылкой на соответствующий приказ.

"С 15 по 19 июня для федеральных музеев, музеев-заповедников, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, библиотек, театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств, устанавливается режим работы выходного дня (воскресенье)", - говорится в документе. Правила коснутся также государственных кинотеатров.

Как пояснили "Российской газете" в ведомстве, это не означает остановку работы. Учреждения продолжат принимать посетителей, но с усилением всех профилактических мер. Частных культурных учреждений правила не коснуться - они будут работать по установленному ими самими графику.

Вместе с тем, в приказе отмечается необходимость перевода на удаленный режим работы не менее 30 процентов сотрудников. Исключение составят специалисты, обеспечивающие бесперебойную работу музеев, театров, кинотеатров и других культурных организаций.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым в столице объявлены длинные каникулы: нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. В своем персональном блоге он объяснил, что сейчас необходимо, если не остановить, то по крайней мере снизить скорость распространения вируса.