Первые 500 км на топовом Kia K5: почему машина сильно переоценена

Корейцы молодцы. За подходы к ведению автобизнеса им можно смело жать руку: широчайших модельный ряд, огромное количество комплектаций с ориентацией на потребности рынка, максимально автономный производственный кластер и достаточно гуманные цены. Недостатков ровно два: дилеры, которые на фоне дефицита дерут с покупателей три шкуры, а также собственно сами автомобили, которые по описаниям и в рекламных буклетах выглядят гораздо лучше, чем есть на самом деле. Последнее утверждение разбираем на конкретном примере Kia K5 GT Line за 2,3 миллиона рублей.

Собственно, некое лукавство начинается сразу же с позиционирования модели K5, которая преподносится как некий шаг на новый уровень. На самом деле это обычная игра в маркетинг: K5 - это переименованная Optima нового поколения, которая хотя всегда была популярна, как машина звезд особо не хватала и просто была неплохим сочетанием цены и количества автомобиля. Если хотите, эдакая корейская "Волга".

Однако любили ее в России за два качества - прекрасный дизайн, который для Kia стал главной приманкой, и уровень оснащения, когда даже в самой базовой версии владелец получал неплохой пакет опций. В общем-то, эти два столпа корейцев и продолжают лежать в основе успеха марки. Безусловно, многие еще вспомнят "настоящее корейское качество", в установлении которого Kia сделала немало успехов. Правда, так было не всегда, да и серьезные "косяки", как в случае с моторами серии G4KD, все-таки встречаются.

1. Качество отделочных материалов не соответствует цене

Фото: Пресс-служба Kia

Первое, что бросается в глаза, когда садишься в салон Kia K5 - царство пластмассы. Все убранство состоит из матового, глянцевого, серебристого и еще бог знает какого пластика, который резко сбивает визуальное восприятие K5 как дорогой машины за более чем два миллиона рублей. По ощущениям K5 внутри больше напоминает увеличенный в размерах топовый Rio, чем солидный седан D-класса.

По традиции Kia компенсирует это просто зашкаливающим уровнем оснащения, переплевывая порой даже представителей премиум-сегмента. Только возможности сверхнавороченной мультимедийной станции чего стоят.

2. Спортивный антураж GT Line есть только снаружи

Фото: Пресс-служба Kia

Выбор в пользу комплектации GT Line однозначно указывает на некую спортивную предрасположенность машины, по крайней мере, опять же в плане собственных субъективных ощущений.

И что касается внешнего стайлинга Kia K5, то тут к седану нет никаких претензий: обвес, спойлеры, диффузоры, раздвоенная выхлопная система и, конечно, диски - хоть сейчас в гоночную расклейку и на трек.

Однако на внешнем обвесе вся спортивная спесь и заканчивается. Что под капотом, что в салоне от громкого имени GT Line в К5 только подпиленный снизу руль. Больше всего расстраивает, что обозначенной спортивности не досталось хотя бы передним сиденьям, которые, мягко говоря, так себе.

Да, они с подогревом и даже вентиляцией, но профиль кресел оставляет желать лучшего, а скользкая дешевая кожа в виражах только усиливает ощущение дискомфорта, поскольку плохо держит тело. В общем, имейте ввиду: комплектация GT Line - не более чем набор бамперов и дисков, никакой "искры" в такой версии нет.

3. Зачем из фастбэка сделали седан - непонятно

Фото: Пресс-служба Kia

Известный факт: когда во главе угла стоит дизайн, многие практичные решения уходят на второй план. Но то, что сделали дизайнеры с K5 вызывает вопросы уже не к практичности, а к логике. Чтобы сделать машину максимально спортивной, создатели прибегли к усилению вида уже подзабытого кузова фастбэк, когда сильно покатая крыша плавно переходит в крышку багажника, завершая образ.

И если в "Оптиме", несмотря на сильный наклон задней стойки, визуально читался именно седан, то K5 - это машина, очевидно, пятидверной компоновки. Но нет! Вместо того, чтобы сделать К5 невероятно практичный козырь, а также единственного конкурента такой машине как Skoda Superb, корейцы оставили открывающийся "утиный хвостик".

В результате вместо крайне практичного багажника у K5 оказалась неудобная "пещера" с узким проходом. Мало того, в подполье не влезла полноразмерная запаска, так что у седана Kia по центру багажника образовался еще и неудобный горб. Ну а венчает это безобразие отсутствие электропривода крышки в машине за 2,3 миллиона рублей - закрывать трюм приходится ручкой... от "бюджетника" Kia Rio.

4. Подвеску так и не настроили

Фото: Пресс-служба Kia

Один из главных укоров корейцам всегда была несбалансированная настройка шасси. Машины были то слишком мягкими, то неустойчивыми, то недостаточно энергоемкими, то неинтересными в управлении.

Концерн Hyundai-Kia, кажется, бесчисленное количество раз экспериментировал с настройками, но добиться породистого поведения пока так и не смог.

Однако, надо сказать, что медленно, но прогресс все-таки движется в правильную сторону. Kia K5, к примеру, очень неплохо слушается руля, предсказуема в поворотах и стабильна на прямой. Но, увы, пока не столкнется с реалиями российских дорог. На колдобинах седан допускает и тряску, и соскоки с траектории, а на больших ухабах и пробои. Кстати, шумоизоляция для машины такой цены, тоже могла бы быть лучше.

5. На 200 лошадиных сил Kia K5 не едет

Фото: Пресс-служба Kia

Хорошо-хорошо, для педантов уточним, что 2.5-литровый двигатель выдает не 200, а 194 силы, но сути это не меняет. Почти 9 секунд до 100 км\ч и крайне размеренные повадки в среднем диапазоне скоростей, опять же, никак не стыкуются с образом спорт-седана GT Line за немалые деньги.

Но, как ни крути, характеристики атмосферного двигателя 2.5 в целом можно признать достойными. В первую очередь, похвалы заслуживает не столько динамика, сколько понятность и предсказуемость: чем сильнее жмешь на педаль газа, чем выше обороты, тем лучше едет К5. Эдакая классика "атмосферной" отдачи. Просто называть подобную машину Gran Turismo ни к чему.