Почему нельзя сильно хлопать дверью автомобиля

Казалось бы, невинная привычка, сформированная у многих еще в эпоху автомобилей из прошлого века, - сильно хлопать дверьми автомобиля. Однако у современных машин такое обращение может привести к целому ряду проблем, о которых расскажем ниже.

Оставим в стороне такие эфемерные вопросы, как раздражение от громкого хлопка дверью, которое гарантированно испытают люди, находящиеся в салоне. Куда серьезнее, что многие кузовные элементы и даже электроника начинают в результате испытывать повышенные нагрузки.

Резиновые уплотнители

Первыми удар на себя принимают уплотнительные резинки, причем основной урон этим герметизирующим элементам наносит небрежное обращение в морозы, когда резиновое изделие дубеет и при сильном ударе дверью уже не амортизирует, а буквально принимает удар на себя, получая боевые "раны".

Фактически такой уплотнитель (чаще всего водительской двери) от такого обращения принимает форму проема, соответственно - теряет свои свойства и начинает пропускать влагу и пыль.

Страдает фурнитура

В полости двери помимо стекла находится механический или электрический механизм стеклоподъемника, элементы обшивки, различные крепежи, проводка и так далее.

При сильном ударе весь этот набор вибрирует, и со временем крепления начинают ослабляться. Соединения, державшиеся с помощью клея, от такого обращения могут разомкнуться.

Кроме того, появляются скрипы пластика, стуки при проезде неровностей и другие паразитные шумы. Так, одно из частых неприятных последствий - люфт стекла внутри резиновых и пластиковых направляющих.

Страдает механизм замков

Современные механизмы замков в дверях автомобилей рассчитаны на серьезную нагрузку. Однако если машина не новая, активно эксплуатируется в морозы и на разбитых дорогах, геометрия замковых механизмов может нарушиться.

К примеру, крючковой фиксатор, за который цепляется замок двери, в результате регулярных сильных хлопков может сместится от расчетного положения. Случается также, что загибается лапка замка, и это провоцирует проблемы с закрыванием двери.

Не менее неприятно, когда в результате "долбежки" дверьми выходят из строя концевые выключатели, вмонтированные, как правило, в стойку кузова, после чего начинает "глючить" сигнализация. Если же повреждается микросхема концевика, для решения проблемы потребуется разобрать дверь, что в ряде случаев недешево.

Ошибки электроники

В автомобилях с большим пробегом от таких ударов нередко выходит из строя прижимной датчик, сигнализирующий о закрытии двери.

В результате электроника начинает выдавать ошибку, о чем информирует бортовой компьютер. В некоторых случаях будет раздаваться характерное пикание, сигнализирующее о незакрытых дверях, или же на "приборке" появится изображение машины с распахнутыми дверями.

Скачки давления

Проблему может усугубить поломка клапана выравнивания давления и вентиляции, который расположен, как правило, под задним бампером и пропускает воздух только в одном направлении - из салона.

Случается, что клапан забивается, и в результате при сильном хлопке дверью происходит заметный скачок давления, так что у людей, находящихся в машине, может даже заложить уши.

Более того, поскольку дверь в такой ситуации мощно нагоняет воздух в кабину, сколы на лобовом стекле могут перерасти в трещины, плохо вклеенное лобовое может отойти и начать пропускать влагу. А на старых моделях от громкого хлопка, случалось, даже выпадало некачественно вклеенное лобовое стекло.