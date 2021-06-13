Попова рассказала, когда россияне смогут свободно передвигаться

Для свободных передвижений необходимо, чтобы 60% от взрослого населения страны имели иммунитет к коронавирусу, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она сказала в ролике депутата ГД Леонида Слуцкого на его YouTube-канале, что "мы будем свободно дышать и более свободно передвигаться", если антитела будут у 60% взрослых. Они могут быть получены с помощью вакцинации или после перенесенной болезни.

Также Попова призвала не слушать советов об отказе от вакцинации, поскольку такие рекомендации "уносят жизни". Она объяснила, почему сейчас нельзя ослаблять антиковидные ограничения.

Напомним, в России активно ведется вакцинация населения, прививку можно получить в любом регионе.