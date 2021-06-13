Попова: Российская эпидемическая наука очень востребована за рубежом

Российская эпидемическая, микробиологическая наука очень востребована в зарубежных странах, где нет такой базы, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что сейчас эта сфера "на переднем фронте", к российским специалистам прислушиваются коллеги из разных стран.

Экспорт технологий противодействия эпидемии и других научных знаний, по мнению Поповой, является потенциалом России, и в этом заинтересованы зарубежные коллеги.

"Конечно, мы готовы делиться этими знаниями и навыками для того, чтобы защитить жизнь людей и в РФ, и в ближайшем зарубежье, и в дальних странах", - сообщила лава Роспотребнадзора в ролике на YouTube-канале главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Также Попова рассказала, когда россияне смогут более свободно передвигаться.