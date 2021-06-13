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13.06.2021 16:21
Рубрика: Российский автопром

Престиж, но эконом: Lada Largus получил "лайтовую" комплектацию

Текст: Андрей Полухин
Фото: Avtograd news / VK Фото: Avtograd news / VK
Фото: Avtograd news / VK

АвтоВАЗ продолжает экспертиментировать с комплектациями популярных моделей. На днях в автосалонах появилась Lada Vesta в версии Comfort Light, а теперь потребителям предложили и "лайтовый" Lada Largus.

Интересно, что упрощенная комплектация создана на базе люксового исполнения, да еще и с пакетом Prestige. То есть, у такой машины самый мощный мотор 1.6 на 106 л.с., противотуманки, круиз, подогрев не только передних, но и задних сидений, а также руля, зеркал и ветрового и заднего стекол.

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В общем, машина близка к оптимальному оснащению. И сэкономить в данном случае можно лишь на медиасистеме с сенсорным экраном, которую заменяет магнитола с Bluetooth, Hands-free и четырьмя динамиками, и камере заднего вида. Впрочем, сзади есть датчики парковки. Стоит такая машина на 20 тысяч рублей меньше, чем стандартная - 928 900 рублей.

В комментариях под этой новостью на странице Avtograd news в соцсети "ВКонтакте" пользователи обратили внимание, что столько скромная экономия похожа на "скрытое повышение цены".

Отметим, что в случае с Vesta в комментарии для "РГ" представители АвтоВАЗа отметили, что речь идет о тестовой комплектации "для изучения спроса на такую конфигурацию". Скорее всего, аналогичная ситуация и с Largus. Впрочем, не исключено, что эти решения могут быть связаны с дефицитом комплектующих. Ранее, напомним, по этой причине на заводе даже приостанавливали конвейер.

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#Lada