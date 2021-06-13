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13.06.2021 06:00
Рубрика: Нефть и газ

Приведет ли подорожание нефти к дальнейшему росту цен на бензин

Текст: Сергей Тихонов
С конца декабря прошлого года бензин марки АИ-92 в среднем подорожал на 2 рубля или, как говорит статистика, на 4,3%. Рост связывают с движением вверх нефтяных котировок и ослаблением курса рубля. По мнению экспертов, цены на АЗС все равно не обгонят по итогам года инфляцию, но подорожание окажется самым значительным с 2018 года.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

По данным Росстата, инфляция в мае составила 6,02%, в апреле - 5,5%. Эксперты считают, что во втором полугодии цены на автомобильное топливо повысятся незначительно - на 1-1,5%, а некоторые говорят даже о возможности некоторого снижения стоимости бензина. В первую очередь этому будут способствовать выплаты по демпферу. Этот механизм работает в обе стороны: бюджет доплачивает нефтеперерабатывающим компаниям, поставляющим топливо на внутренний рынок, в случае высоких мировых цен на топливо, компенсируя упущенную выгоду от ограничения экспорта, и наоборот - изымает часть доходов, когда работа на внутренний рынок выгоднее.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Бензин подорожал в 67 регионах

По мнению аналитика "Финам" Сергея Кауфмана, даже при росте нефтяных котировок выше 75 долларов роста цен на АЗС выше инфляции не будет. Во-первых, нефтяники при прочих равных стали получать больше выплат от государства благодаря демпферу. Во-вторых, запасы бензина и дизеля, по данным ФАС, выросли до максимумов за два года, что позволит избежать дефицита даже в высокий летний сезон. На крайний случай государство подготовило правовую базу, чтобы оперативно ввести запрет на экспорт бензина в случае внезапного сильного роста цен на мировых рынках или возникновения дефицита, уточнил эксперт.

Заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов отметил, что с конца 2020 года рост мировых цен на нефть и моторные топлива составил около 40%, а в России цены на АЗС выросли за этот же период на 3,9-4,3% в зависимости от марки бензина. Рост продолжается, поскольку демпфер компенсирует нефтяникам лишь 68% разницы от цены экспортной альтернативы топлива, но основной потенциал для увеличения мировых нефтяных цен уже исчерпан.

С 1 мая базовая оптовая цена бензина, при превышении которой выплаты начинают идти из бюджета нефтеперерабатывающим компаниям, снизилась на 4 тыс. рублей до 52,3 тыс. рублей за тонну. Для дизельного топлива базовая цена в 2021 году сохранится на уровне 50,7 рублей за тонну. Демпфер рассчитывается относительно разницы этих цен и экспортной альтернативы (цены поставок за границу за вычетом логистических расходов). Оптовая цена АИ-92 сейчас - 54,3 тыс. рублей за тонну, а экспортная - 66,3 тыс. рублей за тонну.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Обгонит ли рост цен на бензин темпы инфляции

До 2018 года нефтяные котировки в цене автотоплива занимали незначительную по сравнению с налогами часть и почти не оказывали влияния на его стоимость. Даже при снижении нефтяных цен, потери компаний компенсировались падением курса рубля (в рублях цена нефти не изменялась или снижалась незначительно), но в 2018 году схема поменялась. Увеличение налоговой нагрузки на отрасль совпало с ростом котировок барреля и ослаблением рубля. Налоги в отрасли платятся в рублях, но привязаны к курсу доллара. Это в 2018 году привело к резкому росту цен на автотопливо, весной и осенью. В результате с 2019 года был введен демпфирующий механизм, параметры которого ежегодно индексируются. Но поскольку рынок - не застывшая структура, иногда корректировки условий демпфера приходится делать по ходу, в течение года, как произошло в этом мае.

Демпфер нивелирует влияние колебаний котировок барреля на розничную стоимость автотоплива в России, но его эффективность находится в прямой зависимости от мировых цен на нефть и нефтепродукты. Ранее экспертами называлась цена нефти в 70-75 долларов, как критическая для новых параметров демпфера. Сейчас нефть марки Brent стоит уже в районе 73 долларов за баррель, зато рубль укрепился за два месяца с 77 до 72 рублей за доллар.