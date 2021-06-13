Пушков назвал причину отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным

Для Вашингтона встреча лидеров России и США - это не способ наладить отношения, а политическая дуэль. Такое мнение высказал в своем Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, на совместную пресс-конференцию с Владимиром Путиным Джо Байден не решился, так как боится проиграть российскому лидеру. Авторитета это президенту США не добавит: всем ясно, у кого превосходство в этом тандеме, подчеркнул Пушков.

Напомним, встреча лидеров двух стран состоится в Женеве 16 июня. После переговоров президенты России и США проведут отдельные пресс-конференции. В Белом доме отметили, что считают такой формат "наиболее подходящим". В Кремле назвали практикой американского президента планы Джо Байдена на отдельную пресс-конференцию.