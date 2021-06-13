Новости

Австралийские ученые обнаружили ранее неизвестную популяцию синих китов 04:53
ФБР: По делу о штурме Капитолия арестованы около 500 человек 04:36
Лидеры стран G7 обсудили причины возникновения коронавируса 04:19
Пушков назвал причину отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным 03:47
Defense News: НАТО может отказаться от размещения в Европе ядерных ракет 03:02
Ромелу Лукаку: Я плакал, когда узнал, что случилось с Кристианом 02:17
Вильфанд: Вода на курортах Черного моря прогреется во второй половине июня 01:36
Леонид Федун: Возможно, Россия проиграла будущему чемпиону Европы 00:47
Глава ВОЗ допустил возможность утечки COVID из лаборатории 00:40
Врач сборной Дании рассказал, что произошло с Эриксеном 00:28
Кристиана Эриксена признали лучшим игроком матча Дания - Финляндия 00:10
Англия - Хорватия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 00:05
Остаток сессии студенты МГУ и ВШЭ сдадут дистанционно 12.06.2021
Аналитик назвала условия для падения доллара до 60 рублей 12.06.2021
Российские футболисты уступают бельгийцам после первого тайма в матче Евро 12.06.2021
Полет в космос в компании Джеффа Безоса продали за 28 миллионов долларов 12.06.2021
В Париже задержали мужчину, бросившего муку в лидера левой партии 12.06.2021
Мясников объяснил, чем полезен суп, и как может навредить 12.06.2021
Россияне стали быстрее возвращать переданные коллекторам долги 12.06.2021
Прерванный матч Евро Дания - Финляндия возобновится в 21.30 мск 12.06.2021
Машина въехала в здание клиники в американском Питтсбурге: 3 человека погибли 12.06.2021
Мы желаем датскому футболисту Эриксену выздоровления 12.06.2021
Назван состав сборной России на матч Евро против команды Бельгии 12.06.2021
Палата Республики Сербской окрасится в цвета российского триколора 12.06.2021
УЕФА сообщил о стабилизации состояния Кристиана Эриксена 12.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
13.06.2021 03:47
Рубрика: Власть

Пушков назвал причину отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Для Вашингтона встреча лидеров России и США - это не способ наладить отношения, а политическая дуэль. Такое мнение высказал в своем Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Пушков оценил настрой Байдена на жесткий разговор с Путиным

По его словам, на совместную пресс-конференцию с Владимиром Путиным Джо Байден не решился, так как боится проиграть российскому лидеру. Авторитета это президенту США не добавит: всем ясно, у кого превосходство в этом тандеме, подчеркнул Пушков.

Напомним, встреча лидеров двух стран состоится в Женеве 16 июня. После переговоров президенты России и США проведут отдельные пресс-конференции. В Белом доме отметили, что считают такой формат "наиболее подходящим". В Кремле назвали практикой американского президента планы Джо Байдена на отдельную пресс-конференцию.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации Россия и США

Главное сегодня

Пушков назвал причину отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным
Defense News: НАТО может отказаться от размещения в Европе ядерных ракет
Остаток сессии студенты МГУ и ВШЭ сдадут дистанционно
Глава Кисловодска серьезно пострадал после падения с электросамоката
Больные не подозревают: врачи заявили об изменении симптомов COVID-19
Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики
Алексей Оверчук: При разработке цифрового решения мы ставим в центр потребности человека