Андрей Бочкарев: Метро в Москве продолжит строиться и в нерабочую неделю

Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев заявил, что стройкомплекс столицы неукоснительно соблюдает санитарные нормы и готов к работе в условиях введения ограничительных мер.

"Мы уже имеем опыт работы в условиях пандемии, здоровье и безопасность людей являются нашими безусловными приоритетами. Поэтому в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина Строительный комплекс, в первую очередь, перевел на удаленную работу сотрудников старше 65 лет и специалистов, находящихся в группе повышенного риска по состоянию здоровья". Работу же продолжат подразделения, отвечающие за важные технологические процессы: "Строительство объектов городского заказа с непрерывным технологическим циклом будет продолжено. К таким относится, в том числе, объекты метро", - сказал он.

Андрей Бочкарев подчеркнул, что специалисты Мосстройнадзора держат по особым контролем эпидемиологическую ситуацию на городских стройках.

Напомню, накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня для приостановки роста заболеваемости коронавирусом в Москве.