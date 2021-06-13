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13.06.2021 23:00
Рубрика: Общество

Мясников прокомментировал розыгрыш автомобилей для привившихся москвичей

Текст: Евгения Думанская
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Главврач московской больницы №71 Александр Мясников пристыдил жителей столицы после объявления властей о том, что среди получивших первый компонент вакцины от коронавируса с 14 июня по 11 июля каждую неделю будут разыгрывать по пять автомобилей.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о новой программе, ставшей дополнением к акции "Миллион призов", в рамках которой горожанам старше 60 лет после вакцинации выдают подарочные карты или бонусы для оплаты товаров и услуг. Каждую неделю среди привившихся москвичей старше 18 лет будут разыгрывать по пять автомобилей.

Мясников пристыдил граждан, отметив, что ради сохранения их здоровья приходится прибегать к таким мерам.

"Люди, а вот вам не стыдно?! Что приходится ради вашего здоровья прибегать вот к такому? Ну что мы - совсем уже?", - написал врач в своем Telegram-канале.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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