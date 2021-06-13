Мясников прокомментировал розыгрыш автомобилей для привившихся москвичей

Главврач московской больницы №71 Александр Мясников пристыдил жителей столицы после объявления властей о том, что среди получивших первый компонент вакцины от коронавируса с 14 июня по 11 июля каждую неделю будут разыгрывать по пять автомобилей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о новой программе, ставшей дополнением к акции "Миллион призов", в рамках которой горожанам старше 60 лет после вакцинации выдают подарочные карты или бонусы для оплаты товаров и услуг. Каждую неделю среди привившихся москвичей старше 18 лет будут разыгрывать по пять автомобилей.

Мясников пристыдил граждан, отметив, что ради сохранения их здоровья приходится прибегать к таким мерам.

"Люди, а вот вам не стыдно?! Что приходится ради вашего здоровья прибегать вот к такому? Ну что мы - совсем уже?", - написал врач в своем Telegram-канале.