В больнице имени С.И. Спасокукоцкого отметили рост госпитализации молодежи

В Москве увеличилось количество молодых людей, которых госпитализируют с коронавирусом. Об этом рассказал главврач больницы имени С. И. Спасокукоцкого Алексей Погонин.

Он отметил в эфире телеканала "Россия-24", что это является отличительной особенностью, и фонда коек может не хватить. Погонин призвал москвичей соблюдать профилактические меры и "как можно скорее пойти и сделать себе вакцину".

О росте числа молодых пациентов в возрасте от 18 до 35 лет ранее сообщила и заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она сказала, что сейчас доля молодых больных составляет почти треть от общего числа.

Накануне на фоне быстрого роста заболеваемости власти Москвы усилили противоэпидемические меры. Как стало известно, в этом году не состоится общегородской выпускной в Парке Горького.