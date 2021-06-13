Вакцинация от COVID-19. Защитить здоровье и … выиграть автомобиль

Вчера мы были вынуждены принять решение об установлении "длинных выходных" с 12 по 20 июня 2021 г.

Если в ближайшие дни мы с вами проявим ответственность и дисциплину, то нам удастся прервать большинство цепочек заражения коронавирусом и снизить темпы распространения заболевания.

Но это лишь временное решение. Чтобы избежать новых ограничений и добиться устойчивого улучшения ситуации, необходимо существенно ускорить вакцинацию от COVID-19.

У нас уже работает программа поощрений для москвичей 60+, которые сделали прививку. Теперь мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет.

С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей.

Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей.

Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала "Москва 24".

Средства для реализации дополнительной программы стимулирования вакцинации предоставили компании-партнеры, среди которых "Сбер", "Лукойл", "Мегафон", "Роснефть", РЖД, "Северсталь", ВТБ и ряд других.

Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьется, несоизмерим ни с какой машиной - это собственное здоровье и душевное спокойствие.

Добавлю, что сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент "Спутника V". Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю.