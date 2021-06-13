Пожар на территории "Химпрома" в Новочебоксарске ликвидирован

Пожар на территории завода "Химпром" в Новочебоксарске полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Чувашии.

Информация о возгорании в одном из цехов предприятия, выпускающего гипохлорит кальция, поступила в 12.45. Огнем было охвачено порядка 500 квадратных метров завода по улице Промышленная, дом 101. Пожар тушили по повышенному рангу сложности.

В 14.15 пожарные отчитались о ликвидации возгорания. В тушении принимали участие 12 единиц техники и 36 человек. Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Химпром", пожар возник в цехе №70, где производится гипохлорит кальция. Все рабочие были незамедлительно эвакуированы. Никто не пострадал.

Единственное в России производство гипохлорита кальция открылось на "Химпроме" в 2018 году. В региональной прокуратуре отметили, что загорелся новый цех. По данному факту проводится проверка. Сейчас в районе ЧП берут пробы воздуха для исследования. По предварительным данным, превышения допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере не зафиксировано.