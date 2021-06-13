Мэра Кисловодска ввели в искусственную кому после падения с самоката

Глава администрации Кисловодска в Ставропольском крае Александр Курбатов находится в искусственный коме, после того как 12 июня упал с электросамоката во время поездки. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram, чиновнику вовремя оказали врачебную помощь, но состояние все еще тяжелое.

- Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов. Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме. Твердо убежден, что он поправится. Желаю стойкости его семье и успеха медикам, - отметил Владимиров.

Как сообщалось, вечером 12 июня мэр Кисловодска Александр Курбатов упал с электросамоката и получил тяжелую травму. Его немедленно доставили в больницу, где прооперировали. На место прибыла бригада врачей из медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.