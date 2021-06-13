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13.06.2021 15:13
Рубрика: Происшествия

Мэра Кисловодска ввели в искусственную кому после падения с самоката

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Александр Курбатов Фото: Пресс-служба администрации Кисловодска Александр Курбатов Фото: Пресс-служба администрации Кисловодска
Александр Курбатов Фото: Пресс-служба администрации Кисловодска

Глава администрации Кисловодска в Ставропольском крае Александр Курбатов находится в искусственный коме, после того как 12 июня упал с электросамоката во время поездки. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram, чиновнику вовремя оказали врачебную помощь, но состояние все еще тяжелое.

Фото: Сергей Михеев
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- Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов. Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме. Твердо убежден, что он поправится. Желаю стойкости его семье и успеха медикам, - отметил Владимиров.

Как сообщалось, вечером 12 июня мэр Кисловодска Александр Курбатов упал с электросамоката и получил тяжелую травму. Его немедленно доставили в больницу, где прооперировали. На место прибыла бригада врачей из медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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