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13.06.2021 20:08
Рубрика: Общество

Краснокнижный лебедь обнаружен в заказнике "Кюренниеми"

Текст: Татьяна Тюменева
Сразу несколько видов птиц, занесенных в Красные книги РФ и Ленинградской области, найдены во время экологического обследования территории создаваемого нового природного парка "Кюренниеми". Проект - международный. Сам парк большой - 2,5 тысячи гектаров и расположен вдоль побережья Финского залива, на территории Ленинградской области.
Фото: Предоставлены "Всероссийским обществом охраны природы" Фото: Предоставлены "Всероссийским обществом охраны природы"
Фото: Предоставлены "Всероссийским обществом охраны природы"

Среди выявленных краснокнижных птиц - скопы, орлан-белохвост, семейство малого (тундряного) лебедя (птицы занесены в названные Красную книгу РФ), большой крохаль, белоспинный дятел, кулик-сорока (Красная книга Ленобласти).

Фото: youtube.com
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Как пояснила Наталья Калягина, заместитель председателя Совета регионального отделения "Всероссийского общества охраны природы", экологическое обследование будет продолжаться в течение всего полевого сезона.

- По итогам будет подготовлено детальное описание ландшафтного и биологического разнообразия, очерчены природные комплексы, описаны краснокнижные виды животных, птиц, растений, грибов, и, соответственно, даны рекомендации по режиму особой охраны будущего заказника, - подчеркнула Калягина.

"Кюренниеми" (название - от одноименного мыса) получит статус ООПТ (особо охраняемой природной территории). Проект реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия - Юно-Восточная Финляндия". Финансируют создание заказника как Россия и Финляндия, так и Евросоюз.

Уникальность парка не только в его международном статусе. Здесь гармонично сочетаются красоты природы и историческая ценность этих мест. Полное название "Кюриенниеми - культурная ценность России и Финляндии через тропу Микаэля Агриколы". Микаэль Агрикола - основоположник финского литературного языка, гуманист, первый переводчик Библии на финский язык. Хотя он жил в 16 веке, его имя до сих пор очень почитаемо в Суоми, но мало известно в России. Агрикола в составе посольства в 1556 году выехал в Москву на переговоры по заключению мирного договора между Россией и Швецией, а на обратном пути заболел. Согласно преданию, Агрикола умер в хижине простого рыбака - как раз на мысе Кюренниеми (на месте его гибели установлен памятный знак).
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В новом парке будет создана инфраструктура - с экотропами, веломаршрутами, местами для ночевок - глэмпингами (палаточными кемпингами). Полностью обустройство парка планируется завершить к 2023 году, но погулять по его территории можно уже сейчас. Песчаные пляжи здесь сменяются сосновыми лесами: дышится удивительно легко.

- Мы делимся с российской стороной наработками в создании экологических маршрутов, предоставим данные о таких маршрутах, имеющихся на территории Финляндии. Я говорю и о сфере услуг, которая необходима для туризма, - сказала Туули Мирола, главный преподаватель Университета прикладных наук (Финляндия), участвующем в проекте.

Добраться до парка "Кюренниеми" проще всего на машине (по Приморскому шоссе в сторону Приморска, ближайший поселок Лужки).

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