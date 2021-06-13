Названа причина ДТП с экскурсионным автобусом в Ленобласти

Авария с экскурсионным автобусом в Ленинградской области произошла в результате того, что водитель не справился с управлением из-за дождя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК РФ.

Напомним, экскурсионный автобус, в салоне которого ехали 45 человек, опрокинулся в кювет в Подпорожском районе Ленобласти. В результате различные травмы получили 10 человек. По предварительным данным СК, автобус двигался в условиях сильного дождя. Из-за обильных осадков водитель не справился с управлением и выехал на обочину, где автобус перевернулся.

Пострадали 10 человек. Детей среди них нет. Сейчас пострадавших осматривают медики. По факту аварии полиция проводит проверку.