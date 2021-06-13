СК проверит инцидент с обрушением смотровой площадки под Калининградом

В Калининградской области стартовала доследственная проверка в связи с обрушением смотровой площадки в поселке Краснолесье. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Инцидент, напомним, произошел вчера на территории Виштынецкой возвышенности. Деревянная смотровая площадка, на которой находилась группа из 27 туристов, обрушилась. Двух женщин доставили в больницу, остальным оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Следователи организовали проверку по сообщениям средств массовой информации. По ее результатам специалисты примут процессуальное решение.