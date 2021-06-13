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13.06.2021 01:36
Рубрика: Общество

Вильфанд: Вода на курортах Черного моря прогреется во второй половине июня

Купальный сезон на курортах Азовского моря можно открывать уже сейчас, а на курортах Черного моря - во второй половине июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: iStock
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Он отметил, что в Сочи, Алуште, Феодосии, Ялте вода прогрелась до +17 градусов, в Туапсе - до +18, в Евпатории - до +19, пишет ТАСС. В ближайшее время Черное море начнет активнее прогреваться, так как на юг России придет потепление. "В Южном федеральном округе температура воздуха начнет повышаться и будет выше нормы уже к середине следующей недели, это значит, что будет +24…+28 градусов тепла. Начнет прогреваться и вода", - заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что сроки начала купального сезона в Москве и Подмосковье сдвинулись из-за погоды. Пока температура воды в водоемах региона составляет лишь +17...+18 градусов. До +20 вода прогреется только к четвергу следующей недели.

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