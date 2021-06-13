На Урале возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими и пятью пострадавшими на Среднем Урале. Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей).

Как уже сообщала "РГ", ДТП с участием автомобилей Nissan Qashqai и Geely на трассе Ивдель - Югорск произошло 12 июня на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа. По информации Горелых, предполагаемой причиной столкновения двух транспортных средств в светлое время суток и при хороших погодных условиях мог стать выезд на полосу встречного движения автомобиля Nissan Qashqai.

Личности всех погибших в ДТП граждан и пятерых пострадавших установлены. Погибли мужчина и женщина, а также двое детей 2009 и 2012 годов рождения. Все они находились в салоне японской машины. В Nissan также ехала девочка 2006 года рождения - она выжила, госпитализирована в тяжелом состоянии. Также пострадали водитель Geely, пассажирка, и две девочки 2009 и 2011 годов рождения. У низ диагностированы переломы и различные травмы.

ГИБДД призывает водителей не превышать скорость, не рисковать при совершении обгона, пристегивать себя и пассажиров, а детей перевозить в удерживающих креслах.