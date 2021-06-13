Reuters: Лидеры G7 договорились о едином подходе к Китаю

Лидеры стран G7 достигли консенсуса в том, что им требуется единый подход по отношению к Китаю. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в администрации США.

Сессия по международным вопросам состоялась в субботу. По словам собеседника агентства, по ее итогам было достигнуто единодушие "в вопросе желания указать на нарушения прав человека и нарушение основных свобод, которые касаются тех ценностей, которые мы разделяем", пишет ТАСС. Лидеры G7 также согласились с необходимостью единого подхода к практике экспорта КНР по "несправедливо низким ценам", а также с важностью обеспечения устойчивости цепочки поставок.

По информации CNN, президент США Джо Байден на встрече настоятельно призывал публично критиковать "антидемократические методы Китая" и подчеркивал необходимость действий.

Ранее сообщалось, что на саммите в Карбис-Бэй лидеры G7 обсудили причины возникновения коронавируса нового типа. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, принимавший участие в этой встрече, заявил о необходимости перехода ко второму этапу, "чтобы на самом деле установить происхождение". По его словам, это позволит не допустить повторения пандемии.