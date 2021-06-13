Семь способов снизить расход топлива в дальних поездках

Требования к расходу топлива становятся как никогда актуальными, когда предстоит долгая поездка на большое расстояние. Разбираемся с тем, какие меры предпринять, чтобы снизить потребление бензина или солярки существенным образом.

Стиль вождения

Сначала - о, казалось бы, очевидном - стиле вождения. Ведь показатели "расходомера" в конечном счете напрямую зависят от того, какая крейсерская скорость поддерживается, равно как от того, как интенсивно вы нажимаете на "газ".

Что касается наиболее "экономичной" скорости, то речь идет о движении по трассе в диапазоне 90-110 км/ч.

Кроме того, на экономичность положительно повлияет, если вы откажетесь от резких стартов и езды на пониженных передачах, и, соответственно, на высоких оборотах двигателя. Кроме того, не следует увлекаться долгим прогревом двигателя. Достаточно дать мотору поработать на холостых пару минут.

Устранение неисправностей

Существует целый ряд неисправностей, при которых расход бензина или дизтоплива повышается существенно.

Значительный перерасход могут давать, к примеру, неисправные свечи зажигания, растянутый ремень ГРМ, а также барахлящие датчики холостого хода, лямбда-зонда, а также сильное засорение масляного и воздушного фильтров.

Кроме того, для поддержания оптимального расхода топлива необходимо регулярно делать развал-схождение и балансировку колес. В противном случае помимо перерасхода вы столкнетесь еще и с неравномерным и повышенным износом шин.

Правильная резина

Не секрет, что многие модели шин заточены на экономию топлива. Существует даже отдельная категория энергосберегающих покрышек. Такая резина имеет пониженное сопротивление качению, что выливается в экономию топлива до 5%.

Главным же недостатком энергосберегающей резины является ее высокая стоимость, Однако ведущие автопроизводители стремятся устанавливать именно такие покрышки на свои новые модели, чтобы обеспечить таким новинкам максимальную экономичность.

Не менее важно поддерживать в шинах правильное давление. Например, опытные водители в курсе, что если поднять давление в колесах на 0,2 бара перед дальней дорогой, можно рассчитывать на снижение расхода топлива.

Более того, можно надуть покрышки еще сильнее и добиться соответственно еще большей экономичности. Однако такая практика чревата повышенным износом центральной части протектора и в перспективе ухудшением эксплуатационных характеристик шин. К тому же при перекаченных шинах дорожные неровности будут преодолеваться жестковато.

Топливо

Вопрос о том, использовать или нет специальные присадки для снижения расхода топлива на самом деле - риторический.

Производители таких химикатов обещают экономию до 10%. Однако фактически речь может идти о снижении расхода на пару процентов.

При этом не понятно, какой побочный эффект может оказать использование присадок. Как вариант, частицы таких присадок могут кристаллизоваться и забить фильтры и шланги топливной системы. Так что разумнее сделать выбор в пользу более дорогого фирменного топлива, которое, как обещают производители, обладает улучшенными характеристиками в том числе и по части экономичности.

Моторное масло

Еще одно слагаемое топливной экономичности - правильное моторное масло. Сразу исключаем "минералку" как самую "неэкономичную" смазку. В случае же с полусинтетикой и синтетикой стремимся заливать наименее вязкий лубрикант из допустимых регламентом.

Понятно, что увлекаться радикально "текучими" маслами типа 0W-20, особенно в сильную жару, и тем более, если ваш автомобиль далеко не новый, не стоит. Как бы то ни было, сделав выбор в пользу качественных масел с пониженной вязкостью, можно рассчитывать на снижение расхода топлива в отдельных режимах на 5-10%.

Аэродинамика

Понятно, что с багажниками на крыше достичь оптимального расхода топлива не получится. Однако повышенный расход могут вызвать даже, казалось бы, такие невинные доработки, как нештатные дефлекторы на капоте.

Такой тюнинг только выглядит эффективным. На самом деле любые нештатные аэродинамические элементы могут существенно повысить аэродинамическое сопротивление и, как следствие, аппетит силового агрегата. Езда с кондиционером, как известно, также повышает потребление топлива как минимум на 1 л/100 км и в ряде случаев еще и крадет мощность у силового агрегата.

В результате "экономы" во время езды на "дальняк" отключают "кондей" или климат и открывают окна или люк в крыше для проветривания салона. Однако такая практика тоже ведет к перерасходу горючего, поскольку заметно растет аэродинамическое сопротивление.

Электроника

Если ставится задача радикально сэкономить топливо, то имеет смысл оставить включенными лишь минимум электронных приборов. О "прожорливости" кондиционера мы уже упомянули.

Кроме того, работающие фары требуют дополнительно около 0,5 л/100 км, поэтому лучше в светлое время суток пользоваться дневными ходовыми огнями или противотуманками. На расход влияют также и, казалось бы, такие "невинные" потребители энергии, как печка, подогрев сидений, магнитола, видеорегистратор и подзарядка смартфона.