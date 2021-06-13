Слуцкий: Отказ от ядерных ракет в Европе снизит напряженность

Отказаться от размещения в Европе наземных ядерных ракет важно не для диалога с РФ, а для безопасности самих европейских стран, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так депутат прокомментировал информацию, что члены НАТО хотят объявить о том, что выступают против размещения в Европе таких ракет.

По его словам, если такое решение действительно будет принято на саммите НАТО, то это будет вкладом в европейскую безопасность и поможет установить баланс в области контроля над вооружениями.

Слуцкий напомнил, что Россия уже объявила, что отказывается от размещения ракет наземного базирования при условии, что это же сделают и США.