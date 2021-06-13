Тюремное ведомство выбрало самую красивую сотрудницу

Титул "Мисс уголовно-исполнительная система - 2021" завоевала лейтенант внутренней службы Татьяна Грицаенко, сотрудница управления ФСИН по Саратовской области.

Редкий случай, когда на конкурсе красоты от участницы не особо требуется умение стрелять глазами, зато крайне необходимо умение стрелять из ПМ. И последнее проверяется отдельно. А еще строгое жюри оценивало не только красоту внешнюю и как сидит мундир, но и красоту внутреннюю.

"Татьяна является обладательницей уникального голоса, участницей телевизионного проекта "Битва Хоров", талантливым автором-исполнителем, лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса авторской песни "Пою тебе, Россия!" (2020), - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний. - А еще она педагог-волонтер, который учит петь и прививает любовь к патриотическим песням у студентов и школьников".

Фото: Пресс-бюро ФСИН

Второе место завоевала лейтенант внутренней службы Дарья Тарасевич из УФСИН России по Ивановской области, , третьей стала старший лейтенант внутренней службы Анастасия Околелова (УФСИН России по Самарской области).

Кроме того, на официальном сайте проходило голосование на приз зрительских симпатий. Победительницей в номинации "Мисс интернет-голосование" стала представительница УФСИН России по Республике Тыва лейтенант внутренней службы Диана Сат.