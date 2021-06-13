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13.06.2021 17:11
Рубрика: Происшествия

Тюремное ведомство выбрало самую красивую сотрудницу

Текст: Владислав Куликов
Фото: Пресс-бюро ФСИН Фото: Пресс-бюро ФСИН
Фото: Пресс-бюро ФСИН

Титул "Мисс уголовно-исполнительная система - 2021" завоевала лейтенант внутренней службы Татьяна Грицаенко, сотрудница управления ФСИН по Саратовской области.

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Редкий случай, когда на конкурсе красоты от участницы не особо требуется умение стрелять глазами, зато крайне необходимо умение стрелять из ПМ. И последнее проверяется отдельно. А еще строгое жюри оценивало не только красоту внешнюю и как сидит мундир, но и красоту внутреннюю.

"Татьяна является обладательницей уникального голоса, участницей телевизионного проекта "Битва Хоров", талантливым автором-исполнителем, лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса авторской песни "Пою тебе, Россия!" (2020), - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний. - А еще она педагог-волонтер, который учит петь и прививает любовь к патриотическим песням у студентов и школьников".

Фото: Пресс-бюро ФСИН

Второе место завоевала лейтенант внутренней службы Дарья Тарасевич из УФСИН России по Ивановской области, , третьей стала старший лейтенант внутренней службы Анастасия Околелова (УФСИН России по Самарской области).

Кроме того, на официальном сайте проходило голосование на приз зрительских симпатий. Победительницей в номинации "Мисс интернет-голосование" стала представительница УФСИН России по Республике Тыва лейтенант внутренней службы Диана Сат.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН

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