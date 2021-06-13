Новости

Байден с супругой нарушили королевский протокол на саммите G7 06:10
Жертвами стрельбы в Огайо стали три человека 05:25
Австралийские ученые обнаружили ранее неизвестную популяцию синих китов 04:53
ФБР: По делу о штурме Капитолия арестованы около 500 человек 04:36
Лидеры стран G7 обсудили причины возникновения коронавируса 04:19
Пушков назвал причину отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным 03:47
Defense News: НАТО может отказаться от размещения в Европе ядерных ракет 03:02
Ромелу Лукаку: Я плакал, когда узнал, что случилось с Кристианом 02:17
Вильфанд: Вода на курортах Черного моря прогреется во второй половине июня 01:36
Леонид Федун: Возможно, Россия проиграла будущему чемпиону Европы 00:47
Глава ВОЗ допустил возможность утечки COVID из лаборатории 00:40
Врач сборной Дании рассказал, что произошло с Эриксеном 00:28
Кристиана Эриксена признали лучшим игроком матча Дания - Финляндия 00:10
Англия - Хорватия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 00:05
Остаток сессии студенты МГУ и ВШЭ сдадут дистанционно 12.06.2021
Аналитик назвала условия для падения доллара до 60 рублей 12.06.2021
Российские футболисты уступают бельгийцам после первого тайма в матче Евро 12.06.2021
Полет в космос в компании Джеффа Безоса продали за 28 миллионов долларов 12.06.2021
В Париже задержали мужчину, бросившего муку в лидера левой партии 12.06.2021
Мясников объяснил, чем полезен суп, и как может навредить 12.06.2021
Россияне стали быстрее возвращать переданные коллекторам долги 12.06.2021
Прерванный матч Евро Дания - Финляндия возобновится в 21.30 мск 12.06.2021
Машина въехала в здание клиники в американском Питтсбурге: 3 человека погибли 12.06.2021
Мы желаем датскому футболисту Эриксену выздоровления 12.06.2021
Назван состав сборной России на матч Евро против команды Бельгии 12.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
13.06.2021 05:25
Рубрика: В мире

Жертвами стрельбы в Огайо стали три человека

Неизвестный открыл стрельбу в Кливленде (штат Огайо). Инцидент, подробности которого пока не приводятся, произошел в субботу. Известно, что погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Федеральный суд США разрешил калифорнийцам иметь полуавтоматическое оружие

В полицейском управлении города уточнили, что один человек умер на месте от полученных ранений. Еще шестеро пострадавших были госпитализированы, двоих врачам спасти не удалось, сообщает ТАСС, ссылаясь на Fox News.

Напомним, что в субботу в Остине (штат Техас) в результате стрельбы в общественном месте были ранены 14 человек. В тот же день в Чикаго (штат Иллинойс) при стрельбе на улице один человек был убит, еще девять получили ранения.

В мире США Массовые убийства в США

Главное сегодня

Пушков назвал причину отказа Байдена от пресс-конференции с Путиным
Defense News: НАТО может отказаться от размещения в Европе ядерных ракет
Остаток сессии студенты МГУ и ВШЭ сдадут дистанционно
Глава Кисловодска серьезно пострадал после падения с электросамоката
Больные не подозревают: врачи заявили об изменении симптомов COVID-19
Утечка данных о мизерных налогах миллиардеров шокировала США
Как во Франции решают конфликты соседей