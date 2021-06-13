Жертвами стрельбы в Огайо стали три человека

Неизвестный открыл стрельбу в Кливленде (штат Огайо). Инцидент, подробности которого пока не приводятся, произошел в субботу. Известно, что погибли три человека, еще четверо получили ранения.

В полицейском управлении города уточнили, что один человек умер на месте от полученных ранений. Еще шестеро пострадавших были госпитализированы, двоих врачам спасти не удалось, сообщает ТАСС, ссылаясь на Fox News.

Напомним, что в субботу в Остине (штат Техас) в результате стрельбы в общественном месте были ранены 14 человек. В тот же день в Чикаго (штат Иллинойс) при стрельбе на улице один человек был убит, еще девять получили ранения.