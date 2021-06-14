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Рубрика: В мире

Байден обсудит с Эрдоганом Путина и С-400

Текст: Юрий Когалов
Фото: KAYHAN OZER / TURKEY'S PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Фото: KAYHAN OZER / TURKEY'S PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
Фото: KAYHAN OZER / TURKEY'S PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Мероприятия на полях саммита НАТО станут частью подготовки президента США Джо Байдена к встрече с российским лидером Владимиром Путиным 16 июня в Женеве. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Белого дома намерен обсудить с лидерами других стран темы, которые намерен затронуть на российско-американском саммите.

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
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Так, Байден в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом планирует сравнить впечатления о Владимире Путине, узнать, как Анкаре удается сотрудничать с Москвой, несмотря на некоторые разногласия. "Россия, очевидно, в некоторых областях имеет разногласия с Турцией и работает с ней в других. Так что будет интересная возможность для него сравнить наблюдения с Эрдоганом", - отметил Салливан.

Не останется в стороне и тема принятия на вооружение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. При этом Салливан не стал говорить о том, что именно может сказать Байден Эрдогану по этому вопросу после того, как Вашингтон угрожал Анкаре санкциями и даже исключил Турцию из программы создания истребителя F-35.

Впрочем, также будут затронуты и другие темы двусторонних и международных отношений.

Напомним, 15 июня в Брюсселе пройдет саммит НАТО, он станет первым для Байдена после вступления в должность президента США. Встреча российского и американского лидеров состоится на следующий день, 16 июня, в Женеве.

Как заявил Салливан, США заинтересованы в сотрудничестве с Россией по ряду вопросов, касающихся стратегической стабильности, Сирии, Арктики и других.

Как добавила со своей стороны пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, Байден 50 лет готовился к моменту встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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