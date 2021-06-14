Банк России выступил за снижение платы за биометрию граждан до 50 рублей

Новости

Бразилия разгромила Венесуэлу в стартовом матче Кубка Америки 08:08
Биткоин снова рванул вверх 08:00
Молодежь легче переносит инфекцию при заражении новыми штаммами COVID-19 07:37
В столице Индонезии ожидают новой вспышки коронавируса 07:05
Экологи рассказали, почему нельзя выбрасывать зажигалки в мусорные баки 06:30
В США заявили, что Байден на встрече в Женеве будет искать общие интересы 06:15
Один из пострадавших при стрельбе в Остине скончался от ранений 05:39
Российские вакцины от COVID-19 прошли испытания по оценке влияния на потомство 05:24
Состояние найденного на Ханке трехлетнего ребенка улучшилось 04:17
В Роспотребнадзоре опровергли вероятность заболеть COVID-19 из-за вакцины 03:41
В Петербурге с 17 июня введут дополнительные ограничения из-за COVID-19 01:36
Шевченко: Третий мяч мы могли и не пропускать 01:13
Голевая передача Кучерова не спасла "молнии" от поражения в матче с "Айлендерс" 01:00
Пушков объяснил лаконичный ответ Байдена о давлении США на Путина 00:56
Испания - Швеция - онлайн-трансляция матча Евро-2020 00:05
Санкции США против российского госдолга вступили в силу 00:01
Мясников прокомментировал розыгрыш автомобилей для привившихся москвичей 13.06.2021
Роспотребнадзор нашел нарушения почти в трети кафе в Москве 13.06.2021
Владимир Кузьмин попал в больницу с коронавирусом 13.06.2021
ВОЗ: Количество случаев коронавируса в мире превысило 175 миллионов 13.06.2021
Нидерланды - Украина - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 13.06.2021
В США уничтожат миллионы доз вакцины от COVID-19 13.06.2021
В парках Москвы из-за COVID-19 запретили сидеть на лавочках и в беседках 13.06.2021
Россияне Смаль и Бедрин попали на подиум в немецкой "Формуле-4" 13.06.2021
Промоутер Дон Кинг требует с Поветкина 6,5 млн долларов 13.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
14.06.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Банк России выступил за снижение платы за биометрию граждан до 50 рублей

Текст: Игорь Зубков
Банк России считает, что идентификация граждан по биометрии должна обходиться банкам не дороже 50 рублей.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Как сообщала ранее "РГ", Минцифры предложило установить максимальный размер платы банков за идентификацию клиента по биометрии на уровне 200 рублей. Половину этой платы получит банк или иная организация, разместившая биометрические персональные данные этого клиента в Единой биометрической системе, это должно стимулировать сбор биометрии.

"Банк России не согласовал указанный размер тарифа, - сообщил "РГ" его представитель. - По нашему мнению, для организаций, у которых использование ЕБС является обязанностью, тариф не должен превышать 50 рублей, что соответствует международной практике".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Банк России: Что делать клиентам компаний, попавших в "черный список"

С 2018 года Единая биометрическая система вместе с логином и паролем от Госуслуг позволяет банкам без личного присутствия гражданина открыть ему счет, вклад или предоставить кредит. Банки обязаны предоставить клиентам услугу по сдаче биометрии (фото плюс запись голоса) в ЕБС, этот сервис предоставляют свыше 13 тыс. банковских офисов, ведущую роль в сборе биометрии играют крупнейшие банки. Данными единой базы биометрии с этого года могут пользоваться и органы власти, компании, нотариусы - например, для удаленной идентификации при оказании госуслуг, для подтверждения волеизъявления, для быстрой оплаты проезда. По данным "Ростелекома" (оператора ЕБС), приложение "Биометрия", через которое производится удаленная идентификация, скачали 250 тыс. раз, 11 банков запустили сервисы удаленного открытия счетов, вкладов и получения кредитов с использованием ЕБС. Предполагается, что банки с 2022 года будут обязаны предоставить новым клиентам возможность проходить идентификацию по биометрии через свои стандартные мобильные приложения.

Главная проблема, которая сдерживает развитие ЕБС, - это узкая база зарегистрированных пользователей и отсутствие заинтересованности у населения сдавать биометрию в ЕБС, считают в Промсвязьбанке. Люди не видят в этом особой необходимости - рынок не насыщен услугами с использованием технологий идентификации личности с помощью биометрии.

Фото: iStock
В Минфине назвали утечку биометрии "самым страшным, что может произойти"

"Мы не против корректировки комиссии в ту или иную сторону, но ее размер играет второстепенную роль для популяризации ЕБС - необходимо создавать стимулы для более широкого применения ЕБС населением, - сообщили в пресс-службе ПСБ. - Таким стимулом могло бы стать применение биометрии в системе государственных услуг. Как пример: граждане могли бы использовать биометрический профиль как идентификатор при получении госуслуг - регистрации сделок, запросе документов и справок, оплате штрафов и прочее, а также в медицине, образовании, городском транспорте".

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Путин: Компании из США хотят работать у нас, но их за уши вытаскивают с рынка
В Израиле сформировано новое правительство
В Роспотребнадзоре опровергли вероятность заболеть COVID-19 из-за вакцины
В Петербурге с 17 июня введут дополнительные ограничения из-за COVID-19
Кабмин направит еще 4,5 млрд рублей на детский кешбэк
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит