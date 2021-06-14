Банк России выступил за снижение платы за биометрию граждан до 50 рублей

Банк России считает, что идентификация граждан по биометрии должна обходиться банкам не дороже 50 рублей.

Как сообщала ранее "РГ", Минцифры предложило установить максимальный размер платы банков за идентификацию клиента по биометрии на уровне 200 рублей. Половину этой платы получит банк или иная организация, разместившая биометрические персональные данные этого клиента в Единой биометрической системе, это должно стимулировать сбор биометрии.

"Банк России не согласовал указанный размер тарифа, - сообщил "РГ" его представитель. - По нашему мнению, для организаций, у которых использование ЕБС является обязанностью, тариф не должен превышать 50 рублей, что соответствует международной практике".

С 2018 года Единая биометрическая система вместе с логином и паролем от Госуслуг позволяет банкам без личного присутствия гражданина открыть ему счет, вклад или предоставить кредит. Банки обязаны предоставить клиентам услугу по сдаче биометрии (фото плюс запись голоса) в ЕБС, этот сервис предоставляют свыше 13 тыс. банковских офисов, ведущую роль в сборе биометрии играют крупнейшие банки. Данными единой базы биометрии с этого года могут пользоваться и органы власти, компании, нотариусы - например, для удаленной идентификации при оказании госуслуг, для подтверждения волеизъявления, для быстрой оплаты проезда. По данным "Ростелекома" (оператора ЕБС), приложение "Биометрия", через которое производится удаленная идентификация, скачали 250 тыс. раз, 11 банков запустили сервисы удаленного открытия счетов, вкладов и получения кредитов с использованием ЕБС. Предполагается, что банки с 2022 года будут обязаны предоставить новым клиентам возможность проходить идентификацию по биометрии через свои стандартные мобильные приложения.

Главная проблема, которая сдерживает развитие ЕБС, - это узкая база зарегистрированных пользователей и отсутствие заинтересованности у населения сдавать биометрию в ЕБС, считают в Промсвязьбанке. Люди не видят в этом особой необходимости - рынок не насыщен услугами с использованием технологий идентификации личности с помощью биометрии.

"Мы не против корректировки комиссии в ту или иную сторону, но ее размер играет второстепенную роль для популяризации ЕБС - необходимо создавать стимулы для более широкого применения ЕБС населением, - сообщили в пресс-службе ПСБ. - Таким стимулом могло бы стать применение биометрии в системе государственных услуг. Как пример: граждане могли бы использовать биометрический профиль как идентификатор при получении госуслуг - регистрации сделок, запросе документов и справок, оплате штрафов и прочее, а также в медицине, образовании, городском транспорте".