Чем отличается электрический транспорт от водородного

Страны "Большой семерки" (G-7) на саммите в Великобритании обсуждали возможность отказа от автомобилей на двигателях внутреннего сгорания (ДВС) и переход на использование экологичного транспорта, сообщает Bloomberg. Альтернативой машинам на бензине и дизеле в Европе считаются электромобили, но в России они пока не прижились. Другая альтернатива - транспорт на водороде.

Водородные автомобили оснащаются не ДВС, а электромотором, только энергию он получает не от батареи, заряженной от сети, а в результате химической реакции внутри топливных ячеек, заправляемых водородом. Поэтому с точки зрения выбросов CO2 водородомобиль и электрокар одинаковы. Их вред для экологии определяется источником производства электроэнергии или водорода, который они используют.

Доля электромобилей на внутреннем рынке нашей страны невелика и пока особых предпосылок для ее увеличения нет. В 2020 году в России было продано всего 687 электрокаров. Для сравнения, новых автомобилей на бензине в прошлом году было продано чуть менее 1,5 млн. Авто на водороде - ни одного.

В исследовании "Петромаркета" говорится, что сейчас стоимость легкового автомобили на водороде в Европе на 60% превышает цену электромобиля. В 2050 году эта разница уменьшится, во многом за счет удешевления производства водорода, но все равно составит 40%. Аналогичная ситуация с грузовым автотранспортом, только к 2050 году разница в цене между электрическим и водородным грузовиком составит 12%.

Но это не означает, что Россия изберет европейский путь развития. "Инвестиции, например, в общественный электротранспорт направлены не только на отечественных производителей автотранспорта, но и по большей части в экономику производителей аккумуляторов, которые, к сожалению, не являются отечественными компаниями", - говорит руководитель практики по работе с транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ Сергей Казачков. При этом аккумуляторы составляют основную часть стоимости электротранспорта, а ресурсная база не позволяет нашей стране выйти в лидеры в этом сегменте. На горизонте 5-15 лет именно водород может стать доминирующим. Здесь мы еще можем преуспеть в технологической гонке и постараться замкнуть полный производственный цикл внутри нашей экономики, считает Казачков.

С точки зрения менеджера группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности Deloitte Александра Васильева, по некоторым характеристикам водород, как топливо "ближе" нашему потребителю, чем электричество. Например, потенциально высокий срок службы водородных ячеек против менее "живучих" аккумуляторов. Также важную роль играет скорость заправки автомобиля, что до сих пор является одним из негативных качеств электротранспорта. Водородный транспорт существенно не отличается по скорости заправки от привычного для российского рынка бензина, дизеля или газа, подчеркнул эксперт. К минусам водородного пути развития он отнес высокую стоимость топлива и почти полное отсутствие инфраструктуры для водородного транспорта.

В российских условиях - больших расстояний, сложного климата и инфраструктурных проблем - на какое-то время вероятен рост рынка подзаряжаемых гибридов, совмещающих в себе ДВС и электромотор с возможностью подзарядки от внешнего источника. Как электромобили они идеальны для города, а как традиционные авто - для путешествий и длительных поездок. А там, глядишь, к этой истории сможет подтянуться и водород.