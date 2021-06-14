Чешские предприниматели захотели открыть бизнес-центр в Москве

Чешские бизнесмены, лишившиеся дипломатической поддержки из-за сокращения штата посольства республики в России, захотели создать в Москве бизнес-центр для развития контактов с российскими партнерами. Об этом пишет газета Hospodářské Noviny.

Министерство иностранных дел Чехии уже пообещало предпринимателям свою поддержку в этом вопросе. "Мы ведем переговоры с Торговой палатой Чехии и Союзом промышленности и транспорта республики, которые выступили с идеей создать по образцу Германии или Австрии представительство чешских бизнесменов непосредственно в России", - отметил представитель МИД Марек Свобода. По его словам, Прага может выделить на эти цели порядка 200 тысяч евро.

Бизнес-центр может начать свою работу уже осенью.

Напомним, отношения между Россией и Чехией обострились после того, как Прага бездоказательно обвинила Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году и выслала 18 российских дипломатов. В ответ Россия объявила "персонами нон грата" 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. В итоге было принято решение привести к паритету персонал дипмиссий, оставив в каждом по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.

В новых условиях посольство Чехии оказалось неспособно оказывать чешским бизнесменам помощь в установлении и развитии контактов с торгово-экономическими партнерами в РФ. И предприниматели решили действовать самостоятельно.