Что делать, если автомобиль дергается при разгоне

Многие водители хотя бы раз сталкивались с такой неприятной проблемой - автомобиль начинает дергаться при подаче газа. Причин для такой "болтанки" может быть сразу несколько. Выясним, на что следует обратить внимание в первую очередь.

Топливная система

Наиболее часто автомобиль начинает дергаться при проблемах с топливной системой. По разным причинам в цилиндры подается недостаточное количество смеси, либо она поступает неравномерными порциями.

Виновниками такого безобразия, как правило, является забившиеся воздушный и топливный фильтры, нарушения в работе дроссельного узла или неисправный бензонасос. В первом случае логичным выходом из положения является замена или очистка фильтрующих элементов. Нарушения в работе дросселя чаще всего вызваны как повреждениями его деталей, так и их банальным загрязнением.

В последнем случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла. Если же виновен бензонасос, нужно осмотреть и при необходимости заменить поврежденную диафрагму или, как вариант, проблемный клапан. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса.

Некачественное топливо

Причина подергиваний автомобиля при разгоне может быть и более простой - некачественное топливо. Речь может идти в частности о несоответствии октанового числа, разбавленной структуре и нестабильном химическом составе горючего.

В любом случае, помимо характерных рывков после заправки появятся провалы в наборе скорости, нестабильные обороты (как холостые, так и в рабочем диапазоне), повышенный расход топлива, и, наконец, борткомпьютер может выдать ошибки, связанные с работой топливной системы.

Если вы столкнулись с такой симптоматикой, имеет смысл продолжить движение без перегрузок до первой попутной АЗС. Там нужно будет заправиться до полного бака, чтобы сделать топливный состав менее вредным для мотора. Еще лучше топливо полностью слить, однако такой сценарий во время движения по загородной трассе не всегда приемлем. При первой возможности нужно будет также проверить и при необходимости прочистить сетку топливоприемника.

Датчики

Характерные рывки и подергивания могут спровоцировать также неисправные датчики системы управления двигателем. Наиболее часто виновниками являются датчики положения дроссельной заслонки или массового расхода воздуха.

Основной признак того, что вышел из строя датчик положения дроссельной заслонки, - скачущие обороты. Кроме того, двигатель может начать глохнуть на холостом ходу. Чтобы точно поставить диагноз, нужно вооружиться электронным мультиметром, способным измерять постоянное напряжение, и лучше всего сделать это на сервисе.

Симптомы выхода из строя датчика массового расхода воздуха в свою очередь - потеря мощности двигателя, затрудненный пуск и опять-таки "плавающие" обороты мотора. Также же проблему может вызвать барахлящий датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания выбирается неправильно.

Свечи зажигания

Дергания автомобиля вполне могут спровоцировать также неисправные свечи зажигания и/или высоковольтные провода.

Чаще всего проблему вызывает нагар на электродах, что ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Соответственно, можно попробовать очистить или заменить свечи. В первом случае лучше всего использовать ультразвуковую обработку или же очистить свечи самостоятельно с помощью щеток по металлу, наждачной бумаги, пескоструя или химикатов. Если же дело в проблемных высоковольтных проводах, никакой ремонт не поможет - только замена.

Коробка передач

Рывки при наборе скорости могут объяснятся также неисправностью трансмиссии, причем чаще всего проблема связана с повреждениями автоматической коробки передач или муфты Халдекс.

Как правило, проблему вызывает несвоевременная замена технических жидкостей и некомпетентное обслуживание трансмиссионных узлов. Если проблему запустить, после толкания в пробках возможен перегрев трансмиссии.

Кроме того, современные "автоматы" чувствительны к качеству и уровню смазки. Если ушло как минимум 0,5 литра трансмиссионного масла, водитель наверняка почувствует сильные рывки при движении автомобиля.