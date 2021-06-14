Эксперт рассказал, почему простаивает VR-техника в школе

Центр НТИ ДВФУ при поддержке Минпросвещения опросил двадцать тысяч педагогов из 80 регионов на тему применения технологий виртуальной реальности (VR) для обучения в школах. Оказалось, что во многих школах есть VR-оборудование, но оно простаивает.

- Более тысячи школ в России располагают различной VR-техникой, но она простаивает. Причина элементарна: отсутствие сервисного подхода, оперативной техподдержки и грамотного контента, - отмечает руководитель направления "Образование" центра НТИ ДВФУ по нейротехнологиям VR и AR Юлия Хукаленко.

Эксперты буквально бьют тревогу: учителям, которые сильно загружены, необходим полноценный сервис, а не просто VR-шлем и отдельная программа для загрузки.

По итогам Всероссийской Программы апробации образовательного программного обеспечения (ПО) в виртуальной и дополненной реальности, которая проходила в 2020 - 2021 учебном году, специалисты ДВФУ получили более тысячи запросов на скачивание демо-версий образовательного ПО. Без ограничений пандемии заявок могло быть гораздо больше.

Что волнует учителей? Как использовать образовательные VR-модули, в какой части урока, как организовать процесс, если есть один шлем или несколько, как надевать шлем правильно и т.д. Школы интересуются и ценами на полноценные версии VR-продуктов.

По словам Юлии Хукаленко, образовательные VR-курсы не заменяют педагога, это лишь инструмент, с помощью которого ребенок при необходимости может быстро погрузиться в интерактивную среду и закрепить знания и навыки.

- Если одному и тому же можно научить с помощью VR или с помощью доски и мела - надо выбрать доску и мел, - подчеркивает эксперт. - При таком подходе на первый план выходит качество образовательного VR-контента и продуманная методика его применения. Кстати, все ПО, которое мы разрабатываем на платформе ДВФУ, проходит экспертную оценку Российской академии образования.

Платформа Центра НТИ ДВФУ - это 23 образовательных продукта в виртуальной и дополненной реальности, в том числе по химии, физике, английскому языку, ОБЖ. Есть программы инклюзивного образования, где ребенок в игровой форме может научиться простым действиям, которые для него не очевидны.

Справка "РГ"

В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" к концу 2021 года не менее 12 тысяч школьников в 25 субъектах РФ должны использовать современные цифровые технологии, включая VR и AR, в освоении основных общеобразовательных программ. К концу 2022 года количество обучающихся таким образом детей должно составить не менее 60 тысяч.