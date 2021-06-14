Эксперты назвали лекарства, после которых нельзя садиться за руль

Автолюбителям стоит со всей внимательностью отнестись к приему некоторых лекарственных средств. Среди них есть такие, которые противопоказано принимать перед тем, как сесть за руль машины.

Многие фармакологические препараты отрицательно сказываются на внимательности человека. Есть и другая причина: в составе некоторых медикаментов есть компоненты, которые могут продемонстрировать неожиданный для водителя результат при проверке на содержание алкоголя или наркотических веществ.

По словам вице-председателя Комитета по защите прав автовладельцев Александра Холодова, даже если инструкция не предупреждает о таком эффекте, надо обязательно ознакомится с составом принимаемых лекарств. Об этом сообщает радио Sputnik.

Например, насторожить должно содержание спирта в медикаментах. После их приема не стоит водить машину.

Многие задаются вопросом, насколько безопасен в этом смысле квас и кефир. Оказывается, эти напитки пить можно. Только первые несколько минут они могут показать "нетрезвое состояние", но позже анализ содержание алкоголя не выявит.

Конечно, если вечером водитель принимал алкоголь, а утром выпил квас, лучше вызвать такси. Но на квас в этом случае грешить не стоит.

Эксперты подчеркивают, что при приеме любого лекарства надо не только просмотреть инструкцию, но и проконсультироваться с медиками.