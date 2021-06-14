Квадроцикл вне дороги превращается в проблему для экологии

Четырехколесные мотовездеходы должны передвигаться только по дорогам - пусть и самым разбитым - или специальным полигонам, считает директор Лапландского биосферного заповедника Сергей Шестаков. По его мнению, любой проезд квадроцикла по неподготовленному грунту неизбежно наносит ущерб природе. Если на машине едет инспектор заповедника тушить лесной пожар, то с этими повреждениями еще можно смириться, считает он, но праздное экстремальное катание по лесам наносит природе ничем не оправданный вред.

О проблеме массового катания на квадроциклах "РГ" писала в одном из вышедших номеров. Экологи настаивают: следы от квадроциклов - не только эстетическая проблема, а шум от двигателей наносит природе намного больший ущерб, чем людям.

Беда заповедников

"Эта техника очень проходимая, но вне дорог использовать ее можно только в случае крайней необходимости, - объясняет Сергей Шестаков. - Я сам иногда так делаю, если надо срочно подобраться к какой-то точке заповедника. На саму территорию не въезжаю - это строго запрещено в любом случае. Аккуратно, на низких оборотах, пробираюсь в ближайшую точку на периметре, дальше - пешком".

Даже при аккуратной езде длинные и хваткие грунтозацепы квадроциклов заламывают подрост деревьев, беспокоят мелких животных, обирающих в надпочвенном слое. Если же идти с пробуксовкой, повышая обороты двигателя, есть шанс напугать зверей и покрупнее. Сергей Шестаков рассказывает про пыжика - теленка северного оленя, которого одного нашли неподалеку в тундре местные жители и передали сотрудникам заповедника. Его мама - важенка - испугалась рева двигателя квадроцикла и убежала, бросив детеныша одного. На этот раз история завершилась благополучно, малыша удалось быстро пристроить на саамское стойбище, а там его приняли в стадо другие олени.

"Из-за этого никогда не возможно подсчитать точный ущерб, нанесенный такой прогулкой природе, - объясняет Сергей Шестаков. - Есть таксы, по которым считают ущерб почве, надпочвенному слою. Но страдают от квадроциклов, так же, как и от снегоходов, не только они. Даже определить всех "потерпевших" бывает сложно, не то что выразить ущерб в рублях".

Хрупкая северная тундра, для которой даже специальные шины низкого давления болотоходов оказываются слишком грубыми, восстанавливаться после каждой неосторожной поездки будет несколько десятков лет, напоминает научный руководитель программы WWF России по сохранению биоразнообразия Владимир Кревер.

"Если такие следов будет много, то из-за исчезновения ягеля могут начаться эрозионные процессы, а потом и проблемы с питанием диких северных оленей, ведь ягель - основа их рациона, - добавляет он. - В лесу средней полосы следы, оставленные обычными квадроциклами, зарастут достаточно быстро, если мы не говорим о ралли, которое превратило лесную поляну в грязевое месиво".

При всех внедорожных достоинствах, квадроциклы должны оставаться именно транспортным средством и передвигаться исключительно по дорогам, пусть и самым плохим, соглашаются эксперты. Съезд на грунт возможен только в крайних случаях и с особо бережным отношением к окружающей среде.

"Гонять, прыгать и соревноваться можно на специальных полигонах или, например, заброшенных лесовозных дорогах, выбранных карьерах, - перечисляет Сергей Шестаков. - Есть ситуации, когда люди вынуждены наносить ущерб природе. Прокладывая линию электропередач, рубят просеку, по ней накатывают дорогу, чтобы подвести опоры, натянуть провода. Это уже сделано и это было необходимо. А если просто хочется погонять, попрыгать, то для этого можно выбрать места, где от такого развлечения никакого дополнительного ущерба нанесено не будет".

При этом покататься на квадроцикле вполне легально можно во многих национальных парках. Этот активно набирающий популярность способ передвижения по миру взяли на вооружение сотрудники заповедной системы, закупили технику и организовали экскурсии. При этом маршруты проложены по подготовленным дорогам, а за передвижением колонны присматривает инспектор. Это единственный разумный способ передвижения на квадроцикле не только по особо охраняемой природной территории, но и по любому лесу, считают эксперты.

Дорогу "мотособакам"

Есть два крупных сегмента на рынке рекреационной техники - премиум-класс и средний уровень. За последние годы самые большие продажи техники премиум-класса отмечались в 2012 - 2014 гг. Тогда в год в России продавалось до 15 тыс. квадроциклов и снегоходов, рассказал "РГ" владелец дилерских центров по продаже рекреационной техники Сергей Киселев.

Затем продажи упали до 8-9 тыс. в год. Повлияло изменение курса доллара. Если автомобильные бренды как-то могли за счет своих ресурсов амортизировать цены и повышать их постепенно, чтобы не допустить колоссального провала рынка, то производители квадроциклов и снегоходов оказались напрямую зависимы от курса валюты. Когда курс доллара вырос в два раза, то и стоимость такой техники тоже выросла в два раза. Соответственно продажи известных производителей таких как Yamaha, Honda, Suzuki на российском рынке понесли самые большие потери. Например, самый продаваемый утилитарный снегоход Viking от Yamaha подорожал очень сильно, и сейчас Yamaha уже не рассматривает Россию в качестве важного для себя рынка.

"Премиум-бренды делают акцент на дизайне и перформансе техники. То есть это скорее дорогая игрушка, нежели прикладная техника для рыбаков и охотников. За счет такого подхода премиальные бренды удерживаются на рынке", - говорит эксперт. Дорогую рекреационную технику продолжают покупать состоятельные клиенты. Тем более в кризис, как показывает статистика, во многих отраслях на развлечения люди начинают тратить больше.

Сейчас средняя цена продаж по всем модельному ряду снегоходов сегмента "Премиум" уже перевалила за 1,3 млн руб. Есть техника за 1,6 млн и за 1,8 млн руб. Квадроциклы даже премиальных марок до 2014 года в среднем стоили около 700 тыс. руб. Сейчас те же модели продаются в среднем по 1,3-1,6 млн.

Машины Side-by-side, то есть внедорожная техника, где люди сидят рядом, стоят более 2 млн руб.

В среднем и нижнем сегменте есть китайская и российская техника. Среди наиболее продаваемых марок китайская CFmoto и российская Stels. Это техника mass brend. Стоит она примерно на 40% меньше премиальных брендов. Квадроциклы Stels и CFmoto стоят сейчас в среднем около 700 тыс., то есть столько, сколько раньше стоила премиальная техника.

Китайские компании начинают также производить некоторые модели снегоходов. Цены на эту технику начинаются от 600 тыс. руб. Есть и полностью утилитарные модели за 500 тыс. руб.

В нижнем сегменте располагается множество различных моделей no name китайского производства. "Это марки, которые невозможно даже запомнить. Они ввозятся в Россию с разных заводов в Китае. Но это не полноценная техника. Китайцы в основном ориентированы на детские квадроциклы. Их продают пачками", - говорит Киселев. Средний чек - 80-120 тыс. руб. Их покупают детям и подросткам.

Популярны также китайские "мотособаки" или мотосани на гусеницах. Их очень любят рыбаки. В небогатых регионах их используют охотники. Это не техника для развлечений, она скорее выполняет утилитарно-прикладную функцию.

Сейчас наблюдается заметный рост спроса на рекреационную технику. Спрос опережает предложение в 2-2,5 раза. С одной стороны, на рынке образовался дефицит техники, так как в 2020 году были нарушены поставки из-за разрывов в производственных цепочках, несвоевременного завоза запчастей и комплектующих. Пока производители не восстановили объемы поставок. С другой стороны, после закрытия границ те россияне, которые рассчитывали поехать в отпуск за границу и планировали потратить на это деньги, остались в России и обратили внимание на новый для себя вид досуга - катание на снегоходах или на квадроциклах. "Так как турпоток никуда не делся, спрос на рекреационную технику заметно вырос", - поясняет эксперт.

Восстановление международного туризма в коротком периоде может сбить волну спроса на квадроциклы. Но в целом эта индустрия развивается, несмотря ни на что, и у рекреационной техники хорошие перспективы. Объемы продаж постоянно растут на рынках Северной и Южной Америк, Канады. Там люди используют эту технику как как средство отдыха в выходной день на природе. В странах с обширной территорией это развитие достаточно популярное развлечение. В США организованы специальные трассы. Так что глобальной тенденции к снижению продаж в России не будет. В Европе такой техники продается меньше из-за особенностей географии - мало мест, где разрешено кататься.

А как у них

В Канаде, согласно закону о внедорожниках, управлять вездеходом (квадроциклом, трейловым велосипедом, снегоходом) можно с 16 лет, но лицам младше 18 лет необходимо иметь при себе Сертификат компетентности и знаний, а вот для перевозки на нем других пассажиров, нужно быть уже совершеннолетним и иметь водительское удостоверение. Кроме того, необходимо зарегистрировать свой внедорожник и приобрести страховку на сумму не менее 1 млн долл. Свидетельство о страховании нужно носить с собой, его может попросить вместе с правами полицейский. В случае отсутствия полиса водителю будет грозить немалый штраф. Кстати, в Канаде перемещаться на вездеходах можно только по специальным трассам для внедорожников со скоростью не более 50 км в час и только при наличии разрешения. По дорогам же общего пользования движение запрещено. Пересекать шоссе и трассы можно только в местах, где установлен соответствующий дорожный знак.

Для езды на квадроцикле в Германии необходимо иметь водительские права класса В и носить шлем. Зарегистрированным в ФРГ квадроциклам разрешено ездить по всем дорогам общего пользования. Езда по автобану возможна, только если максимальная скорость транспортного средства превышает 60 км в час. А вот передвигаться на вездеходах по дорогам и тропам, предназначенным для сельскохозяйственных и лесных транспортных средств, без специального разрешения местного лесничества и управления фермерского хозяйства запрещено, равно как и по любому бездорожью. В большинстве случаев на квадроцикле можно ездить только там, где можно легально водить обычный легковой автомобиль.

Во Франции квадроциклы разделяют на два вида: одобренные для использования на дорогах общего пользования и нет. Вездеходы первой категории должны иметь номерной знак, зеркала заднего вида, фары. Оформить в префектуре его нужно в течение 15 дней со дня покупки. А вот страховой полис необходим вне зависимости от вида квадроцикла, что подчеркнуто в законе о внедорожниках. Желательно, чтобы страховка покрывала всевозможные сценарии: несчастный случай с участием другого человека, угон вездехода, возгорание припаркованного внедорожника и т.д. Для езды на частном участке права не требуются, но и тут есть свои ограничения: такой транспорт могут использовать граждане не младше 14 лет обязательно в шлеме и перчатках, а скорость не должна превышать 25 км в час.

На фоне популярности квадроциклов и возросшем числе ДТП с их участием в 2020 году минтранс Израиля опубликовал правила, регулирующие использование этого вида транспорта, ранее входившего в общую категорию внедорожников. Среди прочего, запрещается импорт квадроциклов, максимальная скорость которых превышает 50 км в час; обязательно прохождение теста на статистическую устойчивость транспорта (отсутствие угрозы опрокидывания); водитель и пассажир обязаны носить шлем, полностью прикрывающий голову. Зато требование об обязательной установке дуги безопасности, которое действовало до сих пор лишь в Израиле и Австралии, в мае этого года отменили - исследование показало, что наличие такой дуги не улучшает защиту пассажиров. Кроме того, с недавних пор квадроциклам разрешили передвижение по улицам на территории сельхозпоселений - кибуцев и мошавов. А вот за езду на вездеходах по сельхозполям и природным объектам будет грозить штраф. Административные санкции призваны помочь в борьбе с водителями, наносящими ущерб фермерам, природе и окружающей среде.

В довольно суровых природных условиях Финляндии почти основным транспортным средством является снегоход - каждую зиму здесь поддерживается свыше 100 тыс. км снегоходных маршрутов. Ехать на нем можно со скоростью не более 60 км в час в лесу и не более 80 км в час - по льду озера. При этом для измерения скоростного режима полицейские нередко устраивают засады - все как на обычной автодороге. Несмотря на то, что в Финляндии официально разрешено 0,5 промилле алкоголя в крови при управлении автомобилем, на практике уже при 0,1 промилле выдавать снегоход в прокате не станут. Ездить на снегоходе разрешено только по размеченным трассам, которые можно найти на специальном сайте: синим цветом обозначены бесплатные маршруты, красным - платные, черным - неподтвержденные. А вот при случайном заезде на частную территорию без разрешения собственник имеет полное право вызвать полицию, и нарушителю будет грозить штраф.

Подготовила Евгения Акулова