Молодежь легче переносит инфекцию при заражении новыми штаммами COVID-19

Молодые люди легче переносят заболевание при инфицировании новыми штаммами коронавируса. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, молодежь является основным распространителем инфекции. "Клинические проявления болезни несколько изменились, но не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ, - цитирует эксперта РИА Новости. - Именно эта схожесть вводит в заблуждение и молодые люди не придают своему состоянию много значения".

Ранее эпидемиолог объяснила изменение симптомов COVID-19. Она пояснила, что это происходит из-за мутаций. Так, для индийского штамма более свойственна реакция со стороны ЖКТ, а вот лихорадка и кашель встречаются реже. Как отметила специалист, все признаки COVID-19 неспецифические, например, потеря обоняния встречается в 70-80% случаев. Изменение симптоматики может быть связано с сочетанием двух инфекций, когда человек заражается сразу двумя вирусами, рассказала Пшеничная.