Причины? Мы со стороны института государственной правозащиты видим, что власть способствует укреплению экологического тренда.
Иногда модным становится то, что отвечает целям национального развития. Так было, когда в моду вошел здоровый образ жизни - по всей стране стали открываться фитнес-центры, особую популярность приобрели магазины здорового питания.
Сейчас же очевиден другой тренд - забота об окружающей среде и разумное потребление. Во дворах все чаще можно встретить контейнеры для раздельного сбора мусора, люди стали приходить в магазин за продуктами со своей многоразовой сумкой, в ходу полностью перерабатываемая упаковка. И неважно, что новые веяния по традиции приходят к нам с Запада, ведь когда мода, существующая как часть культуры и вне политики, совпадает с целями государства по общественному развитию, не использовать эту ситуацию - все равно, что упустить подарок судьбы.
Людей сегодня волнуют вопросы охраны земель, воздуха, лесов и водных объектов, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и нарушения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Очевидно, что от мусора нам никуда не деться, и нас, правозащитников, волнуют в первую очередь не столько объемы накапливаемых отходов и вопросы их переработки, а их влияние на соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду. В одном из случаев нам удалось помочь почти 500 тысячам жителей города Сочи отстоять право на чистый воздух. Из поступившего коллективного обращения жителей города мы узнали о площадке для хранения и перевозки отходов, у которой не было ни защитных сооружений от осадков и ветров, ни автономной системы ливнестоков с очистными сооружениями, и вся эта зловонная масса со свалки попадала прямиком в городскую систему дождевой канализации. И это в курортном городе, куда приезжают миллионы туристов. Мы немедленно обратились в Генеральную прокуратуру, которая подтвердила факты грубого нарушения законодательства и привлекла виновных должностных лиц к ответственности. По результатам проверки выявлено 243 нарушения закона, направлено исковых заявлений на общую сумму почти 3,5 миллиона рублей, вынесено 11 постановлений об административном правонарушении, возбуждено 4 уголовных дела, а мэру Сочи внесено представление. Но главное, конечно, не наказание виновных, а то, что люди наконец-то смогут дышать чистым воздухом - все нарушения на площадке для отходов уже устранены. Иногда мы сталкиваемся с тем, что полигоны для отходов организуются в не предназначенных для этого местах. Особенно остро воспринимаются эти ситуации, когда вырубают леса - легкие нашей планеты. Так случилось на станции Шиес Ленского района Архангельской области, когда, несмотря на решение регионального министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса о сохранении лесного участка, там началась стройка мусорного полигона. Только после вмешательства органов власти по нашему обращению началась рекультивация земель лесного фонда. В этом году будет восстановлен плодородный слой почвы, и там вырастут новые сосны. Вокруг Байкала - памятника природы с уникальной флорой и фауной - продолжается конфликт интересов, вызванный несоответствием природоохранного законодательства законным интересам и правам жителей Прибайкалья. Оно направлено на сохранение находящихся под охраной ЮНЕСКО экологической системы озера Байкал и прилегающей к нему территории, но вытекающие из этого запреты и ограничения в отдельных случаях ущемляют права местного населения и создают препоны для нормальной жизни. Несмотря на внесенные в законы поправки, направленные на снятие ограничений, проблемы остаются. Например, в ходе личных приемов и в обращениях местные жители жалуются, что не могут вылавливать рыбу в Байкале. Наши обращения в Министерство природных ресурсов и экологии РФ прояснили этот вопрос - упала популяция рыбы, и надо подождать, пока она восстановится. Самое сложное здесь - найти баланс между необходимостью, с одной стороны, защитить права в сфере экологии, права на безопасную окружающую среду и сохранение этого уникального байкальского комплекса, а с другой стороны, создать необходимые условия жизни для коренного населения, для которого Байкал - неотъемлемая часть их истории и культуры.
Президент России ставит амбициозную задачу - добиться более низкой чистой эмиссии парниковых газов, чем в Евросоюзе, относительно уровня 2021 года. Для этого необходимо перестроить многие направления экономики: от энергетики до сельского хозяйства. Я бы добавила, что еще необходимо способствовать внутренней поведенческой перестройке людей. Такая тенденция уже есть, и мы готовы ее поддержать.