В России постепенно сокращается число приходящих омбудсмену жалоб по теме экологии. В 2020 году их было 993, на 27 процентов меньше, чем в 2019-м. По итогам первого полугодия 2021 года у нас всего 124 жалобы, и можно прогнозировать, что и в этом году их количество снизится.

Причины? Мы со стороны института государственной правозащиты видим, что власть способствует укреплению экологического тренда.

Иногда модным становится то, что отвечает целям национального развития. Так было, когда в моду вошел здоровый образ жизни - по всей стране стали открываться фитнес-центры, особую популярность приобрели магазины здорового питания.

Нам удалось помочь почти 500 тысячам жителей города отстоять их право начистый воздух

Сейчас же очевиден другой тренд - забота об окружающей среде и разумное потребление. Во дворах все чаще можно встретить контейнеры для раздельного сбора мусора, люди стали приходить в магазин за продуктами со своей многоразовой сумкой, в ходу полностью перерабатываемая упаковка. И неважно, что новые веяния по традиции приходят к нам с Запада, ведь когда мода, существующая как часть культуры и вне политики, совпадает с целями государства по общественному развитию, не использовать эту ситуацию - все равно, что упустить подарок судьбы.

Людей сегодня волнуют вопросы охраны земель, воздуха, лесов и водных объектов, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и нарушения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления. Очевидно, что от мусора нам никуда не деться, и нас, правозащитников, волнуют в первую очередь не столько объемы накапливаемых отходов и вопросы их переработки, а их влияние на соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду. В одном из случаев нам удалось помочь почти 500 тысячам жителей города Сочи отстоять право на чистый воздух. Из поступившего коллективного обращения жителей города мы узнали о площадке для хранения и перевозки отходов, у которой не было ни защитных сооружений от осадков и ветров, ни автономной системы ливнестоков с очистными сооружениями, и вся эта зловонная масса со свалки попадала прямиком в городскую систему дождевой канализации. И это в курортном городе, куда приезжают миллионы туристов. Мы немедленно обратились в Генеральную прокуратуру, которая подтвердила факты грубого нарушения законодательства и привлекла виновных должностных лиц к ответственности. По результатам проверки выявлено 243 нарушения закона, направлено исковых заявлений на общую сумму почти 3,5 миллиона рублей, вынесено 11 постановлений об административном правонарушении, возбуждено 4 уголовных дела, а мэру Сочи внесено представление. Но главное, конечно, не наказание виновных, а то, что люди наконец-то смогут дышать чистым воздухом - все нарушения на площадке для отходов уже устранены. Иногда мы сталкиваемся с тем, что полигоны для отходов организуются в не предназначенных для этого местах. Особенно остро воспринимаются эти ситуации, когда вырубают леса - легкие нашей планеты. Так случилось на станции Шиес Ленского района Архангельской области, когда, несмотря на решение регионального министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса о сохранении лесного участка, там началась стройка мусорного полигона. Только после вмешательства органов власти по нашему обращению началась рекультивация земель лесного фонда. В этом году будет восстановлен плодородный слой почвы, и там вырастут новые сосны. Вокруг Байкала - памятника природы с уникальной флорой и фауной - продолжается конфликт интересов, вызванный несоответствием природоохранного законодательства законным интересам и правам жителей Прибайкалья. Оно направлено на сохранение находящихся под охраной ЮНЕСКО экологической системы озера Байкал и прилегающей к нему территории, но вытекающие из этого запреты и ограничения в отдельных случаях ущемляют права местного населения и создают препоны для нормальной жизни. Несмотря на внесенные в законы поправки, направленные на снятие ограничений, проблемы остаются. Например, в ходе личных приемов и в обращениях местные жители жалуются, что не могут вылавливать рыбу в Байкале. Наши обращения в Министерство природных ресурсов и экологии РФ прояснили этот вопрос - упала популяция рыбы, и надо подождать, пока она восстановится. Самое сложное здесь - найти баланс между необходимостью, с одной стороны, защитить права в сфере экологии, права на безопасную окружающую среду и сохранение этого уникального байкальского комплекса, а с другой стороны, создать необходимые условия жизни для коренного населения, для которого Байкал - неотъемлемая часть их истории и культуры.

Президент России ставит амбициозную задачу - добиться более низкой чистой эмиссии парниковых газов, чем в Евросоюзе, относительно уровня 2021 года. Для этого необходимо перестроить многие направления экономики: от энергетики до сельского хозяйства. Я бы добавила, что еще необходимо способствовать внутренней поведенческой перестройке людей. Такая тенденция уже есть, и мы готовы ее поддержать.