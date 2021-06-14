Итак, некто Кулешов попал в ДТП. Он врезался в оказавшийся на его пути автомобиль. Инспектор, приехав на место, решил, что раз он врезался в зад другого автомобиля, значит, не соблюдал положенную дистанцию. И привлек его к ответственности по части 1 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях, назначив штраф 1500 рублей. Однако в постановлении он указал, что Кулешов нарушил пункты правил, устанавливающие требования к водителям соблюдать безопасную скорость. И получилось, что нарушил водитель одно, а штраф ему выписали за другое. Он не согласился с таким решением, обратился к адвокату, и это решение было оспорено сначала в районном суде, а потом в апелляционном.
Апелляционная инстанция, опираясь на это противоречие, отменила решение нижестоящего суда, направив дело на новое рассмотрение. Рассмотрев его повторно, районный суд отменил постановление, признав, что в действиях Кулешова не было состава нарушения.
После этого Кулешов подал новый иск, на сей раз - к МВД, с требованием возместить ему расходы на защитника. В обоснование были представлены договоры с адвокатом на общую сумму 111 тысяч рублей. Районный суд признал надлежащим ответчиком МВД России и обязал выплатить из казны 54 тысячи рублей. Снижение суммы суд обосновал тем, что Кулешов имеет право на возмещение расходов на оплату юридической помощи в необходимых и разумных пределах. И установил сам эти пределы.
Но апелляционная инстанция и вовсе отменила это решение, сославшись на то, что вред, причиненный действиями должностных лиц правоохранительных органов, возмещается только при наличии их вины. Вина же должностного лица, вынесшего постановление, отсутствует, а прекращение производства по делу не свидетельствует о незаконности его действий. Это решение поддержал и кассационный суд. Однако Верховный счел его незаконным.
Он пояснил, что по части 1 статьи 24.7 КоАП расходы на оплату юридической помощи не включены в перечень издержек по делу об административном правонарушении.
Согласно статье 1069 Гражданского кодекса, вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий государственных органов либо должностных лиц, в том числе в результате издания не соответствующего закону акта этого органа, подлежит возмещению. Из положений закона и разъяснений Пленума ВС в их совокупности следует, что по общему правилу вред возмещается при наличии вины причинителя. Однако в случае возмещения в таком порядке судебных расходов по делу об административном правонарушении лицо, в пользу которого состоялось судебное решение, имеет право на возмещение судебных расходов вне зависимости от наличия или отсутствия вины противоположной стороны в споре. Суды не учли правовую природу судебных издержек по делу об административном правонарушении, о взыскании которых просил истец, а потому вынесли незаконное постановление, отметил ВС.
Такая же позиция была изложена в постановлении Конституционного суда от 15 июля 2020 года. Согласно этому документу, суд устанавливает правомерность или неправомерность требований заявителя. Грубо говоря, устанавливает, было ли незаконное привлечение его к ответственности и действительно ли он понес расходы, доказывая свою невиновность. И если его требования правомерны, то расход возмещается в полном объеме. В данном случае - из казны РФ.
Верховный суд вернул дело в апелляционную инстанцию, позиция которой оказалось не только незаконной, но и несколько странной. Ведь, согласно ее логике, ни в чем не виноватый человек, которого незаконно привлекли к ответственности, отстояв свою правоту в суде, все равно остается наказанным деньгами. И немалыми. А ведь он понес расходы, чтобы восстановить справедливость.
Но благодаря решениям Конституционного и Верховного судов каждый без вины привлеченный может компенсировать не только реальные издержки, но и моральный ущерб. Чем больше будет таких требований к МВД, тем реже сотрудники ведомства будут принимать несправедливые решения. Ведь это дорого обходится казне. Жаль, что не тем, кто такие решения принимает.