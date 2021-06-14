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14.06.2021 10:18
Рубрика: Легковые авто

Новый Hyundai Tucson: готовы ли россияне платить за передовые технологии

Текст: Александр Чупров
В России представлен кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения - он вырос в размерах, но еще заметнее прибавил в цене. Впрочем, новинка намерена привлечь интерес покупателей передовыми технологиями, которых нет у "одноклассников".
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.
Автомобиль на вырост

Компания Hyundai начала продажи в России кроссовера Hyundai Tucson четвертого поколения, мировая премьера которого состоялась прошлой осенью.

Фото: Пресс-служба Kia
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В отличие от Европы, где предложена короткая версия модели, у нас, как и на остальных мировых рынках, представлен удлиненный вариант. Такой Tucson имеет колесную базу 2755 мм, а его габаритная длина равна 4630 мм против 4500 мм у европейского аналога и 4480 мм у модели прошлого поколения. Стоит при этом отметить, что длинный капот, короткие свесы и удлиненная колесная база формируют профиль автомобиля в стиле купе.

Как говорит руководитель проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антон Серков, габаритные размеры кузова и салона нового Tucson позволяют ему конкурировать с моделями более высокого класса по сравнению с предшественником. "Короткая" версия не сильно отличается по стоимости, в то время как отечественный покупатель всегда желает получить "больше автомобиля" за те же деньги.

Новый Hyundai Tucson доступен в четырех комплектациях - Classic, Family, Lifestyle и Prestige - по цене от 1 млн 869 тыс. рублей до 2 млн 769 тыс. рублей, а также в специальной версии Visioner стоимостью от 2 млн 899 тыс. рублей до 2 млн 999 тыс. рублей. Таким образом, со сменой поколения кроссовер прибавил в цене от 110 тысяч до 450 тыс. рублей в зависимости от уровня оснащения. В базовой версии новый Tucson оборудован передним приводом, а в остальных комплектациях предлагается с системой полного привода HTRAC.

Для любителей "гаджетов"
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Что касается моторной гаммы, базовым для модели остался 2,0-литровый бензиновый атмосферник (150 л.с.), который работает в паре с 6-ступенчатыми механической или автоматической коробками передач. Новый бензиновый агрегат объемом 2,5 л развивает 190 л.с. и сочетается с 8-ступенчатым "автоматом".

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В "старших" комплектациях и в исполнении Visioner автомобиль может оснащаться 2,0-литровым дизельным мотором (186 л.с.) вместе с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Как ожидают в Hyundai, наиболее популярными у покупателей будут средние комплектации с полным приводом - Family 2.0 6AT 4WD и Lifestyle 2.0 AT 4WD.

"Успех разделится поровну между всеми силовыми агрегатами ввиду их востребованности и выверенных технических характеристик. Конечно, средние комплектации нового Tucson будут пользоваться особым спросом. Повышение цен на модель полностью оправдывается предлагаемыми новшествами и увеличившимися размерами кроссовера. Новый Hyundai Tucson предназначен для автомобилистов, активно использующих новые технологии и гаджеты в повседневной жизни", - комментирует руководитель отдела продаж АвтоСпецЦентр Hyundai Внуково Роман Гагосов.

Действительно, новый Tucson стал первой моделью бренда на российском рынке с телематическими сервисами Hyundai Bluelink, позволяющими удаленно завести автомобиль, настроить микроклимат, управлять обогревами сидений, стекол и многим другим. В числе опций активной безопасности Smart Sense - адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, контроль слепых зон и т.д. Стоит также отметить функцию дистанционной парковки, которая позволяет удаленно припарковать автомобиль.

Растущие амбиции
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Среди основных конкурентов нового Tucson в российском представительстве Hyundai рассматривают такие кроссоверы, как Toyota RAV4, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage, который, кстати, также был недавно представлен в новом поколении. При этом в компании отмечают, что длина Tucson увеличена на 15 см, поэтому автомобиль может стать альтернативой не только основным конкурентам, но и автомобилям сегмента SUV-D.

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По мнению руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, обновленный дизайн Hyundai Tucson наверняка привлечет внимание поклонников Toyota RAV4 агрессивной оптикой и спортивной радиаторной решеткой. Помимо этого, оснащенность и стоимость корейского кроссовера значительно превосходят преимущества японского. Владельцы Kia Sportage также могут обратить внимание на новый Hyundai Tucson, хотя в дальнейшем он вряд ли станет популярнее "соплафторменника", так как покупатели с наибольшей вероятностью предпочтут европейскую эргономику азиатской.

"Набор конкурентов в этом "горячем" сегменте впечатляет: модели подобного класса есть почти у всех производителей от Volkswagen до Chery. Корейцы делают ставку на футуристичный дизайн, размеры и широкий выбор модификаций. К тому же к продажам модели уже пора приписывать и контракты "подписочного" сервиса Hyundai Mobility, в котором новый Tucson также представлен и наверняка будет пользоваться успехом у семейной аудитории возрастом до 40 лет", - резюмирует Антон Серков.

#Hyundai