Отзывы о Mitsubishi Outlander: чем недовольны реальные владельцы

Mitsubishi в силу своего происхождения и настоящего японского качества имеет в России очень большой почет и уважение, благодаря которому его часто и выбирают. Однако, если Toyota в глазах автомобильного обывателя часто вообще вне критики и ломаться не может по определению, то к "Митсу", как ни странно, список претензий имеется. Мы собрали в один материал самые частые нарекания на самый популярный кроссовер марки - Outlander третьего поколения.

Абсолютно субъективное, однако часто встречающееся замечание - внешность "Аута" третьего поколения, которая по признанию многих стала, цитата: "никакой". Тут, понятно, японцы немного шокировали публику очевидным контрастом с крайне выразительной моделью второго поколения. Однако владельцы прямо пишут о том, что выбирали машину за совершенно другие качества, и что с "лица, как говорится, воду не пить".

Мягкий на ощупь

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Очень распространенная претензия владельцев многих моделей Mitsubishi, связанная с особенностью японского производства.

В силу ограниченных сырьевых ресурсов японские производители научились экономить металл, делая очень тонкие кузовные панели и, что еще хуже, окрашивая их минимально допустимым слоем краски.

В результате, как говорят владельцы, Outlander "мнется пальцем и царапается ногтем". Из-за первого хозяевам нередко приходится отправляться в кузовню по самым пустяковым поводам, а из-за второго Mitsubishi быстро теряет первозданный лоск, который в силу минимальной толщины краски еще и сложно вернуть полировкой.

"Туповатый"

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Mitsubishi Outlander поставлялся в Россию с тремя бензиновыми двигателями объемом 2.0, 2.4 и 3.0 литра. Первые два мотора дополнялись вариаторами, к которым у многих и возникают претензии. В целом, отношение к версиям кроссовера напрямую зависит от двух факторов - выбранной агрегатной пары и опыта владения предыдущим автомобилем.

Самый большой список претензий предсказуемо к самой недорогой, но нагруженной версии с 2.0-литровым двигателем, вариатором и полным приводом. Покупалась такая часто для практичных задач, а потому нередко грузилась под потолок дачным скарбом или того хуже таскала на себе еще и прицеп. Мало того, что динамика 147-сильного мотора при подобной нагрузке падала до минимума, так еще и владельцы нелестно отзывались о надежности коробки передач, которая у самых аккуратных доживала максимум до 200 тыс.км пробега.

Что касается более мощного исполнения 2.4, то тут самое часто разочарование от вариатора у тех, кто ранее владел автомобилем сопоставимой мощности, но с привычным автоматом. К бесступенчатой коробке владельцы часто привыкнуть так и не могут.

Топовая комплектация с двигателем V6 3.0 и автоматом своей отдачей устраивает практически всех. Нередко на такую версию пересаживаются владельцы "Аутлендера" с младшими моторами, поскольку кроме динамики все остальное их радует. Однако пара оплеух досталась и самой мощной версии. Владельцы критикуют топовый "Аут" за то, что японцы двигатель поменяли, а вот настроить под него шасси не удосужились, из-за чего кроссовер хорош только на прямиках, а вот в поворотах его приходится "ловить". Кроме того, не радует владельцев городской расход под 20 литров на 100 км. Хотя, чего можно было ожидать от V6?

Шумный, маркий и скупой

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Самый распространенный список претензий к Mitsubishi Outlander касается интерьера. Тут многие покупатели "ведутся" на просторнейший салон и большой багажник, обращая внимания на все остальное уже после покупки. А обращать внимание приходится на то, что несмотря на свою цену Outlander является продукцией массового японского автопрома, где к особенностям ездового комфорта относятся специфически.

Те, кто на "японцах" до этого не ездил, с удивлением узнают, что в недешевом кроссовере практически нет шумоизоляции. Как жалуются владельцы, при езде слышен даже хруст попавших под колеса жуков.

Второй список - к маркому и царапающемуся салонному пластику и глянцевому декору, который приходит в потертое состояние буквально в первый год эксплуатации. Ну и многих быстро начинает раздражать знаменитое японское скупердяйство: самые дешевые экраны мультимедии с пиксельной графикой, кнопки 20-летней давности без подсветки, посредственного вида кожа, минимальный набор полочек и кармашков в семейной машине и прочие атрибуты откровенной экономии.

Выводы

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Как это нередко бывает с японскими автомобилями, в целом Mitsubishi Outlander своих владельцев устраивает. Средняя оценка на популярном сайте объявлений составляет 4,5 балла из 5 и 90% рекомендаций к покупке.

Среди основных достоинств хозяева видят достаточную простоту и надежность, а также просторный салон и багажник. Ну а главной претензией, если описывать в общем, является несоответствие уровня и стоимости кроссовера ожиданиям. В выводах многие сетуют на то, что уж как-то слишком много всего, что хотелось бы в машине доделать - от проклейки салона шумоизоляцией до замены подвески на более собранную и комфортную. Впрочем, с выходом нового поколения этот список легко может и сократиться.