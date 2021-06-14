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14.06.2021 17:36
Рубрика: В мире

Протасевич стал участником пресс-конференции по Ryanair

Текст: Юрий Когалов
Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Задержанный в Минске блогер Роман Протасевич, обвиняемый в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды и розни, принял участие в пресс-конференции, организованной МИД и СК Беларуси.

Протасевич признался, что был связным между заговорщиками и штабом Тихановской

Протасевич заверил журналистов, у него нет никаких жалоб, никто его не бил, и сотрудничает со следствием он по собственному выбору. "Я прекрасно себя чувствую. У меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил", - приводит его слова БЕЛТА. "Никакого торга со следствием у меня не было. Это исключительно мой выбор и решение", - добавил блогер.

По его словам, хотя он и дает показания в Следственном комитете, своих политических взглядов он не изменил, не стал сторонником президента Беларуси Александра Лукашенко, но уважает его за то, что тот смог устоять "перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор".

Как заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, Протесевича обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды и розни. По его словам, представители иностранных государств могли бы принять участие в расследовании дела блогера, однако до сих пор таких запросов не поступало. "Для того чтобы представители любых иностранных государств могли участвовать в каких-то следственных, процессуальных действиях с Романом Протасевичем или требовать выдачи, основанием являются международные запросы, ходатайства, поручения, которые направляются в соответствии с действующими международными правовыми актами и на основании внутреннего законодательства. На сегодня никаких запросов из-за границы для проведения таких действий не поступало", - отметил Гора.

Сам СК Беларуси, по его словам, готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair.

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