Пушков объяснил лаконичный ответ Байдена о давлении США на Путина

Президент США не испытывает иллюзий о том, с каким собеседником ему предстоит пообщаться на саммите в Женеве 16 мая. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя разошедшуюся на мемы фразу Джо Байдена на вопрос журналистов, почему Владимир Путин не поддается на давление Вашингтона и продолжает придерживаться собственной позиции.

"Потому что он - Владимир Путин... Я не хотел бы подробнее вдаваться в это, поскольку мне предстоит разговаривать с ним", - заявил Байден, и Пушков назвал этот ответ "интересным".

"Он говорит о том, что у Байдена нет заблуждений, какой сильный и упорный противник будет сидеть напротив него за столом переговоров на вилле "Ла Гранж" в Женеве", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков добавил, что именно поэтому Джо Байден серьезно готовится к переговорам, поскольку намерен на них говорить "не только от имени США, но и всего западного альянса".

Ранее, отвечая на вопрос об ожидаемых результатах от встречи с президентом США Джо Байденом, Владимир Путин заявил, что главное - "восстановить личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы".

Среди таких направлений он назвал стратегическую стабильность, региональные конфликты, природоохранные мероприятия и "заботу об экологии в целом, в глобальном смысле".