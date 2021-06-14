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14.06.2021 10:44
Рубрика: Общество

Минобрнауки рекомендует вузам перейти на удаленку

Текст: Мария Агранович
Минобрнауки рекомендует подведомственным столичным вузам перейти на дистанционный формат обучения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Такие меры приняты в связи с ситуацией с коронавирусом. В частности, в Москве объявлены нерабочие дни с 15 по 19 июня и введены ограничения.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- В связи с тем, что дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими, Минобрнауки России в ближайшее время будет выпущен приказ с рекомендациями об организации образовательного процесса в подведомственных министерству образовательных организациях высшего образования с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщили в Минобрнауки. - Минобрнауки рекомендует подведомственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в Москве, при наличии соответствующих технических возможностей перейти на дистанционный формат обучения.

Если организовать удаленку невозможно, вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры. Региональным вузам предписано действовать в рамках нормативных документов, принимаемых в каждом конкретном регионе с неукоснительным следованием требованиям Роспотребнадзора.

В вузах сейчас - разгар летней сессии и защит дипломов. В основном они проходили очно. Теперь все мероприятия рекомендовано перевести в онлайн. Опыт уже есть.

К слову, некоторые университеты, не дожидаясь рекомендаций министерства, решили уйти в онлайн. Так, остаток сессии студенты МГУ им. Ломоносова сдадут дистанционно. В Высшей школе экономики те занятия и экзамены, которые возможно провести онлайн, пройдут удаленно, даже если для этого будет необходимо внести изменения в расписание.

В МИСиС тоже - онлайн.

- Проведение летней сессии 2020/2021 учебного года и защита выпускных квалификационных работ у нас изначально были запланированы с использованием электронных/дистанционных образовательных технологий по выбору преподавателя и с учетом возможностей студентов, - сообщила ректор МИСиС Алевтина Черникова.

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