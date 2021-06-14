Можно ли продлить отпуск из-за "ковидных" выходных в Москве

Период нерабочих дней в Москве попадает на начало отпускного сезона. Как рассказал "РГ" руководитель отделения "Клуба юристов и юрисконсультов СНГ" Сергей Таланов, с точки зрения закона даты с 15 по 19 июня не приравнены к выходным.

"Самая главная ценность любого государства - это люди, их здоровье и ценности. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве мэр Москвы Сергей Собянин​ подписал​ указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты", - напомнил Сергей Таланов.

Объявление периода ​нерабочих дней по своей юридической силе равно установлению этих нерабочих дней в Трудовом кодексе РФ, добавил правовед. В то же время нерабочие дни - это не выходные.

"Если сотрудники по графику отпусков или по заявлению находятся в отпуске в период нерабочих дней, то такие дни не продлевают его", - уточнил Сергей Таланов.

Также собеседник "РГ" напомнил, что сотрудник не может отказаться от отпуска самостоятельно в соответствии с трудовым законодательством. Отпуск может быть отменен или перенесен исключительно по согласованию с работодателем.