Владимир Ефимов прокомментировал введение нерабочей недели в Москве

Пояснение к указу мэра Москвы Сергея Собянина об объявлении в столице с 15 по 19 июня нерабочей недели дал Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Он подчеркнул, что нерабочие дни введены, в первую очередь, для офисных сотрудников. Предприятия непрерывного цикла, стратегические отрасли, а также предприятия жизнеобеспечения и важнейшие сервисы продолжают работать, как обычно.

Эти предприятия могут продолжить работу при условии выполнения рекомендаций правительства Москвы о переводе на удаленную работу 30% сотрудников из числа непривитых, а также сотрудников предприятий 65 плюс и с хроническими заболеваниями, ограничить по возможности посещение тех сотрудников промпредприятий, кто не связан с производственным процессом. Эти ограничения не приведут к остановке работы промышленных предприятий - Московские заводы продолжат работу в обычном режиме.

Ограничения вводятся всего на неделю, поэтому дополнительные меры поддержки пока не планируются.

Фуд-корты в ближайшее время смогут работать только на доставку, обслуживание клиентов в торговых центрах временно прекращается.