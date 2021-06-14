Десятки людей пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске

В понедельник вечером в Новосибирске произошел крупный пожар на газовой АЗС. Сообщается о 21 пострадавшем. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар на автозаправочной станции компании "Еврогаз" в Октябрьском районе Новосибирска начался около шести вечера. По предварительным данным, во время разгрузки газовоза, вероятно, была нарушена техника безопасности, в результате произошли разгерметизация газовой емкости и выброс газа. Это привело к взрыву, за которым последовало еще несколько взрывов резервуаров с газомоторным топливом.

Пожару присвоили третий (повышенный) номер сложности, к его тушению было привлечено 70 человек и 20 единиц техники. Возгорание удалось локализовать, когда огонь распространился на территории порядка 1200 квадратных метров.

Известно, что как минимум два огнеборца получили сильные ожоги и вместе с другими пострадавшими были доставлены в ожоговый центр областной больницы. Кстати, среди последних оказался и девятилетний ребенок.

В пресс-службе Следственного комитета "РГ" рассказали, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК РФ по Новосибирской области доложить о ходе расследования.