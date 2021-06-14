По факту пожара на новосибирской АЗС возбуждено уголовное дело

По факту пожара на АЗС в Октябрьском районе Новосибирске возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар начался сегодня около 18:00 местного времени (14:00 мск), после нескольких взрывов резервуаров с топливом огонь распространился на территорию около 800 квадратных метров. По предварительным данным, пострадало шесть человек. Среди раненых - двое пожарных, которые работали на месте ЧП.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пожар может перейти на расположенный рядом с АЗС склад. Это подтверждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в то же время отрицая угрозу жилым домам. На месте происшествия работает мобильная лаборатория, проводящая анализ воздуха на предмет превышения ПДК.

К тушению пожара привлечено 70 человек и 20 единиц техники.