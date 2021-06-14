Двое сотрудников МЧС пострадали при пожаре на новосибирской АЗС

Шесть человек, в том числе четверо работников автозаправочной станции и двое пожарных пострадали в результате пожара, случившегося сегодня вечером на АЗС в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Появившаяся ранее информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась.

Крупный пожар на Гусинобродском шоссе произошел сегодня днем. На месте ЧП взрываются и горят резервуары с топливом. Сотрудникам экстренным служб приходится тушить огонь с безопасного расстояния. В региональном минздраве уточнили, что один из раненных находится в тяжелом состоянии.