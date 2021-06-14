Новости

Пожару на новосибирской АЗС присвоен повышенный ранг 15:34
В Японии подготовили вотум недоверия правительству 15:25
Двое сотрудников МЧС пострадали при пожаре на новосибирской АЗС 15:24
Вышел трейлер продолжения "Корпорации монстров" "Монстры за работой" 15:17
Владимир Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США 15:11
Путин: Навальный в колонии находится в тех же условиях, что и другие заключенные 15:10
Горят резервуары АЗС. При взрыве в Новосибирске пострадали 6 человек 15:03
Появились первые фото со съемок сериала "Оби-Ван Кеноби" с МакГрегором 15:01
Роскомнадзор уличил YouTube в блокировке ролика о российской вакцине 14:54
На Кубани во время купания в реке пропали двое школьников 14:53
Юрий Лоза дал оценку участию Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" 14:32
В алтайском селе при пожаре погибли трое детей 14:16
В СФ назвали паразитическим требование Киева о доле в "Северном потоке-2" 14:07
Правительство продлило программу льготного кредитования технопарков 13:42
ЧФ установил наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО 13:28
Уникальное кипарисовое озеро в Анапе снова заполнилось водой 13:05
Владимир Ефимов прокомментировал введение нерабочей недели в Москве 12:57
В Минцифры уточнили адреса пунктов выдачи паспортов болельщика 12:55
Столтенберг: НАТО приветствует встречу президентов России и США 12:51
Лукашенко ознакомился с производством ракет и стрелкового оружия 12:50
Умер актер из "Супермена" Нед Битти 12:45
Секреты стратегической АПЛ "Князь Владимир" показали на видео 12:37
В ФМБА назвали популярный возраст доноров 12:00
Житель Калмыкии создал тротуарную плитку из песка и пластика 12:00
Чешские предприниматели захотели открыть бизнес-центр в Москве 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
14.06.2021 15:24
Рубрика: Происшествия

Двое сотрудников МЧС пострадали при пожаре на новосибирской АЗС

Текст: Юрий Прокопьев

Шесть человек, в том числе четверо работников автозаправочной станции и двое пожарных пострадали в результате пожара, случившегося сегодня вечером на АЗС в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В Екатеринбурге пожар площадью 1,5 тысячи "квадратов" охватил три дома

Появившаяся ранее информация о пострадавшем ребенке не подтвердилась.

Крупный пожар на Гусинобродском шоссе произошел сегодня днем. На месте ЧП взрываются и горят резервуары с топливом. Сотрудникам экстренным служб приходится тушить огонь с безопасного расстояния. В региональном минздраве уточнили, что один из раненных находится в тяжелом состоянии.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск РГ-Видео

Главное сегодня

Путин: Россия не видела предсказуемости США
ЧФ установил наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО
Минобрнауки рекомендует вузам перейти на удаленку
В Роспотребнадзоре опровергли вероятность заболеть COVID-19 из-за вакцины
В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима
Составлен портрет осужденного за ДТП
Видео: Минивэн повис между двумя деревьями